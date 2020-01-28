Не робіть так! Названі модні помилки, які роблять гладшими

Яка б фігура у вас не була – витончена або не дуже, завжди є невдалі елементи одягу, які псують все враження. Деякі деталі вбрання здатні створити ілюзію зайвих кілограмів і навіть візуально додати кілька розмірів.
Про найпоширеніші помилки, які заважають бути стрункими – розповів "Рамблер".
Фото: vladtime.ru
Горизонтальна смужка
Якщо тонка талія – не ваша гідність, від речей з таким візерунком варто відмовитися. Тому що горизонтальна смужка візуально робить фігуру тільки ширшою.
Фото: vladtime.ru
Зазначається: якщо ви все ж не можете відмовитися від такого мотиву, то досить буде змінити його напрямок. Вертикальний смугастий принт візуально робить фігуру стрункішою.
Занадто великий одяг
Тренд на оверсайз, здається, ніколи не вийде з моди. Речі, які на кілька розмірів більші, – затишні, практичні та зручні. Ось тільки вони зовсім не підкреслюють фігуру, а візуально додають кілька розмірів.
Фото: modna-kraina.com
Невідповідний колір
Слід запам'ятати лише дві речі: яскраві кольори збільшують в об`ємі ту частину фігури, на якій вони зосереджені. А приглушені пастельні відтінки навпаки роблять образ гармонійним, не привертаючи уваги до проблемних ділянок тіла.
Фото: platyamodnye.com
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