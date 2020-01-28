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28 січня • оновлено в 12:33
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Не робіть так! Названі модні помилки, які роблять гладшими

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Яка б фігура у вас не була – витончена або не дуже, завжди є невдалі елементи одягу, які псують все враження. Деякі деталі вбрання здатні створити ілюзію зайвих кілограмів і навіть візуально додати кілька розмірів.

Про найпоширеніші помилки, які заважають бути стрункими – розповів "Рамблер".

Не робіть так! Названі модні помилки, які роблять гладшими

Фото: vladtime.ru

Горизонтальна смужка

Якщо тонка талія – не ваша гідність, від речей з таким візерунком варто відмовитися. Тому що горизонтальна смужка візуально робить фігуру тільки ширшою.

Не робіть так! Названі модні помилки, які роблять гладшими

Фото: vladtime.ru

Зазначається: якщо ви все ж не можете відмовитися від такого мотиву, то досить буде змінити його напрямок. Вертикальний смугастий принт візуально робить фігуру стрункішою.

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Занадто великий одяг

Тренд на оверсайз, здається, ніколи не вийде з моди. Речі, які на кілька розмірів більші, – затишні, практичні та зручні. Ось тільки вони зовсім не підкреслюють фігуру, а візуально додають кілька розмірів.

Не робіть так! Названі модні помилки, які роблять гладшими

Фото: modna-kraina.com

Невідповідний колір

Слід запам'ятати лише дві речі: яскраві кольори збільшують в об`ємі ту частину фігури, на якій вони зосереджені. А приглушені пастельні відтінки навпаки роблять образ гармонійним, не привертаючи уваги до проблемних ділянок тіла.

Не робіть так! Названі модні помилки, які роблять гладшими

Фото: platyamodnye.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про топ-5 речей, які роблять образ дешевим. Їх потрібно викинути зі свого гардеробу.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Мода Стиль
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Полнят не вещи, полнит жратва
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