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21 грудня • оновлено в 16:55
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Назване наймодніше взуття 2020 року. Фото

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Фешн-експерти назвали взуття, яка буде в тренді у 2020 році.

Так, на думку авторитетних стилістів, найпопулярнішою буде модель з квадратним носком. Зокрема, в такому взутті напередодні з'являлася на публіці британська супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі, а також американська супермодель Белла Хадід. Про це повідомляє "HB Style".

Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Фото: instagram/rosiehw

Белла Хадід

Белла Хадід

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Зазначається, що в тренді будуть, як черевики, так і босоніжки з носком геометричної квадратної форми, які повертаються в сучасну індустрію моди з 90-х.

Назване наймодніше взуття 2020 року. Фото

Фото: instagram/buttonsandblazers

Назване наймодніше взуття 2020 року. Фото

Фото: instagram/alexisforeman

Назване наймодніше взуття 2020 року. Фото

Фото: instagram/nordicstylereport

Назване наймодніше взуття 2020 року. Фото

Фото: instagram/egoofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти визначили наймодніші джинси 2020 року.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Мода Стиль
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