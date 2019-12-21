Назване наймодніше взуття 2020 року. Фото

Фешн-експерти назвали взуття, яка буде в тренді у 2020 році.
Так, на думку авторитетних стилістів, найпопулярнішою буде модель з квадратним носком. Зокрема, в такому взутті напередодні з'являлася на публіці британська супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі, а також американська супермодель Белла Хадід. Про це повідомляє "HB Style".
Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Фото: instagram/rosiehw
Белла Хадід
Зазначається, що в тренді будуть, як черевики, так і босоніжки з носком геометричної квадратної форми, які повертаються в сучасну індустрію моди з 90-х.
Фото: instagram/buttonsandblazers
Фото: instagram/alexisforeman
Фото: instagram/nordicstylereport
Фото: instagram/egoofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти визначили наймодніші джинси 2020 року.
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