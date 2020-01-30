Не купуйте це! Названа жіноча білизна, яка більше не в моді

Красива і сексуальна білизна підвищує самооцінку і підкреслює достоїнства фігури. Тому потрібно ретельно підходити до її вибору, і віддавати перевагу тільки трендовим варіантам.
Про те, які комплекти давно вийшли з моди – розповів WomanHit.ru.
Фото: actual.today
Неякісне мереживо
Покладатися на низьку вартість комплекту не варто – це говорить про погану якість матеріалів, з якого він виготовлений. Тканина з натуральної нитки – шовку, бавовни – коштує дорого, зате носити білизну з такого мережива можна кілька років.
Фото: monamur.com.ua
Відкриті частини тіла
Така білизна давно вийшло з моди та перестала бути привабливою для протилежної статі. Якщо ви все ж хочете додати "родзинку" в інтимне життя, вибирайте комплекти-трансформери: у них шар тканини, що прикриває пікантні місця, можна відстебнути.
Фото: instagram/moonlight_lingerie_kg
Труси з написами
Вам тільки здається, що білизна з жартівливими фразами пробуджує інтерес у партнера і виглядає незвично. Але насправді вона виглядає вульгарно і не прикрасить жодні сідниці.
Фото: prom.ua
Коригувальна білизна
Таку білизна можна носити тільки у виняткових випадках, але точно не на кожен день. Адже воно сковує рухи.
Фото: mamacity.ua
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