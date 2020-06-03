Названа найпопулярніша модна річ за останні 100 років: вона актуальна і в 2020 році

Мініспідницю назвали найбільш культовою модною річчю за останні 100 років.

До такого висновку прийшли британські експерти. Про це повідомляється в дослідженні компанії Samsung, пише Daily Star.

Проведені опитування показали, що деякі з найбільш пам'ятних модних трендів до цих пір вважаються основними предметами жіночого гардероба.

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Крім мініспідниці, також в рейтинг наймодніших речей всіх часів увійшли маленьке чорне плаття, джинсова куртка, туфлі на платформі, штани-кльош та шкіряна байкерська куртка.

При цьому саме короткі спідниці здобули першість по частоті отриманих відповідей з істотним відривом.

Також респондентами були згадані футболки з принтом в стилі тай-дай, які стали популярними в 60-х роках, сукні з обробкою з бісеру в стилі 1920-х років і спортивні олімпійки з 1980-х.

Міні спідниця Pinterest

Крім того, кожен четвертий опитаний назвав вузькі джинси невід'ємною частиною свого повсякденного стилю.

Цікаво, що опитування також показало, що деякі культові предмети одягу зберігаються в гардеробах жінок від 12 до 20 років. Отже, на думку більшості респондентів, теперішня мода в основному складається зі старих трендів.

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