Названа наймодніша річ зими 2020 року. Фото

Модні експерти стверджують, що популярною взимку 2020 року буде картата сорочка.

Про це повідомляє "Голос.UA". За словами видання, в новому сезоні ця легендарна річ зазнає змін — в моді будуть моделі зі щільних тканин, а також вовняні куртки, стилізовані під чоловічі сорочки.

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: edinstvennaya.ua

Зазначається, що взимку картата сорочка повинна бути частиною багатошарового образу і виконувати роль жакета. Носіть її поверх водолазок або навіть светрів з високим горлом. Не забудьте додати до свого образу пальто, об'ємний пуховик або дублянку і, звичайно ж, одягнути шапку.

Фото: golos.ua

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: golos.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти назвали наймодніші джинси 2020 року. Ними стали класичні скінні.

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