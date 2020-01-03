Головна Новини
3 січня • оновлено в 10:48
МоваЯзык
Шоу Кияни

Названа наймодніша річ зими 2020 року. Фото

196
Читати матеріал російською

Модні експерти стверджують, що популярною взимку 2020 року буде картата сорочка.

Про це повідомляє "Голос.UA". За словами видання, в новому сезоні ця легендарна річ зазнає змін — в моді будуть моделі зі щільних тканин, а також вовняні куртки, стилізовані під чоловічі сорочки.

Названа наймодніша річ зими 2020 року. Фото

Фото: edinstvennaya.ua

Названа наймодніша річ зими 2020 року. Фото

Фото: edinstvennaya.ua

Новини
Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендових сумок

Зазначається, що взимку картата сорочка повинна бути частиною багатошарового образу і виконувати роль жакета. Носіть її поверх водолазок або навіть светрів з високим горлом. Не забудьте додати до свого образу пальто, об'ємний пуховик або дублянку і, звичайно ж, одягнути шапку.

Названа наймодніша річ зими 2020 року. Фото

Фото: golos.ua

Названа наймодніша річ зими 2020 року. Фото

Фото: edinstvennaya.ua

Названа наймодніша річ зими 2020 року. Фото

Фото: edinstvennaya.ua

Названа наймодніша річ зими 2020 року. Фото

Фото: golos.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти назвали наймодніші джинси 2020 року. Ними стали класичні скінні.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини