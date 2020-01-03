Названа наймодніша річ зими 2020 року. Фото
Модні експерти стверджують, що популярною взимку 2020 року буде картата сорочка.
Про це повідомляє "Голос.UA". За словами видання, в новому сезоні ця легендарна річ зазнає змін — в моді будуть моделі зі щільних тканин, а також вовняні куртки, стилізовані під чоловічі сорочки.
Фото: edinstvennaya.ua
Фото: edinstvennaya.ua
Зазначається, що взимку картата сорочка повинна бути частиною багатошарового образу і виконувати роль жакета. Носіть її поверх водолазок або навіть светрів з високим горлом. Не забудьте додати до свого образу пальто, об'ємний пуховик або дублянку і, звичайно ж, одягнути шапку.
Фото: golos.ua
Фото: edinstvennaya.ua
Фото: edinstvennaya.ua
Фото: golos.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти назвали наймодніші джинси 2020 року. Ними стали класичні скінні.
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