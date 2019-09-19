Названа наймодніша чоловіча стрижка 2020 року

У наступному сезоні в моду знову повернеться стрижка, яка з'явилася ще в 60-е - андеркат.

У міру відростання волосся стрижка зберігає свою "форму" і виглядає досить стильно і акуратно. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити кілька варіантів цієї модної зачіски.

Чоловіча стрижка андеркат - це коротке волосся довжиною один-два сантиметри, на які як би накладаються, звисаючі, більш довгі пасма з верхівки. Плавного переходу між короткими і довгими волоссям при цьому немає.

Зазначимо, стрижка андеркат – з числа універсальних.

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