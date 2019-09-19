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19 вересня • оновлено в 11:08
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Названа наймодніша чоловіча стрижка 2020 року

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У наступному сезоні в моду знову повернеться стрижка, яка з'явилася ще в 60-е - андеркат.

У міру відростання волосся стрижка зберігає свою "форму" і виглядає досить стильно і акуратно. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити кілька варіантів цієї модної зачіски.

Названа наймодніша чоловіча стрижка 2020 року
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Чоловіча стрижка андеркат - це коротке волосся довжиною один-два сантиметри, на які як би накладаються, звисаючі, більш довгі пасма з верхівки. Плавного переходу між короткими і довгими волоссям при цьому немає.

Названа наймодніша чоловіча стрижка 2020 року
Названа наймодніша чоловіча стрижка 2020 року
Названа наймодніша чоловіча стрижка 2020 року
Названа наймодніша чоловіча стрижка 2020 року

Зазначимо, стрижка андеркат – з числа універсальних.

Раніше OBOZREVATEL розповів, яке фарбування волосся буде в тренді в 2019 році.

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