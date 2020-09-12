Навіщо в СРСР жінки носили комбінації: названо причину

У Радянському Союзі багато жінок носили під одягом комбінації. Для когось це була просто мода, для інших ця річ носила естетичний або практичних характер.

Своє пояснення цьому дав передплатник (-ця) газети "Аргументи і факти" в Білорусі Є. Гунько з Бреста. Замітку від читача було опублікована в одному з номерів видання.

Як відомо, комбінації із простого ситцю в СРСР випускали величезними партіями. Тоді цей предмет одягу вважався звичним елементом нижньої білизни, а даниною моді став тільки після війни.

Так, у 40-50-і роки в Союзі з'явилися шовкові комбінації, які "не йшли ні в яке порівняння з вітчизняними".

Хоча відомі й випадки, що після війни яскраві, з відливом, оброблені мереживом закордонні "комбінашки" жінки часто одягали замість сукні, бо нібито не могли повірити в те, що нижня білизна може бути настільки красивою.

"Тоді комбінації виконували не лише гігієнічну, а й естетичну функцію. Наприклад, якщо сукня або блуза були виконані з напівпрозорих тканин, комбінація захищала від настирливих чоловічих поглядів", – пише автор замітки.

Це й не дивно, адже виставляти напоказ оголені частини тіла, принаймні у 1950-х роках, в СРСР точно було не прийнято і ганебно.

Крім цього, зовнішній вигляд жіночої нижньої білизни радянського виробництва часто залишав бажати кращого. Тому комбінація, особливо імпортна, компенсувала такий недолік, прикриваючи простенький бюстгальтер.

Ще, за словами автора замітки, радянські жінки носили комбінації і з практичних міркувань. Як відомо, сукні або спідниці з синтетичних тканин піддаються електризації. Сьогодні для того, щоб уникнути подібного ефекту, дівчата користуються спеціальними засобами-антистатиками. Однак у СРСР такі було важко дістати, тому з "липучістью" суконь боролися за допомогою комбінацій.

Також гардероби більшості радянських жінок не відрізнялися безліччю одиниць одягу, як і не в кожному будинку була пральна машина. Дезодоранти й інші гігієнічні засоби якщо і з'являлися в магазинах, то на прилавках довго не залежувалися – дістати їх було непросто. Тому, щоб уникнути частого прання, під сукні й одягали комбінації.

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