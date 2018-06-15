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Наталі Портман підкорила красою в трендовій сукні в горошок

1.1тЧитати новину російською

Актриса Наталі Портман продемонструвала ефектний і вишуканий образ. Вчора ввечері в Нью-Йорку пройшла прем'єра документальної картини "Eating Animals". Наталі брала участь в роботі над стрічкою: саме її голос звучить за кадром.

Для виходу в світ 37-річна Портман обрала білу сукню з багатоярусною спідницею і відкритими плечима від Miu Miu.

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Наталі Портман

Фото: Getty

Наталі Портман

Фото: Getty

Вбрання в горошок зірка доповнила сережками-кільцями і чорним клатчем. Волосся Портман зібрала в пучок.

Раніше OBOZREVATEL вирішив порівняти образи Кейт Міддлтон і Меган Маркл під час їх дебютного виходу з королевою.

Особа
Наталі Портман
Місце
США
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Мода
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