"Наші, українські!" У мережі висміяли модне ноу-хау

В Україні продають хутряні навушники, що створено за особливим "рецептом" з кришок від банок.

Відповідними фотографіями поділилася киянка Марія Канаєва на своїй сторінці в Facebook, розсмішивши користувачів мережі.

"Чи знаєте такі теплі хутряні навушники, які дівчатка носять? Ну всі ж напевно бачили, у мене фото у цілому вигляді вже немає", – розповіла Канаєва.

Хутряні навушники з кришок - ноу-хау facebook / Kanayevamariia

Вона уточнила, що у навушників тріснула дужка, після чого хутряні "вуха" вирішили віддали дитині для ігор.

"Сьогодні дитина вирішила їх розібрати і прибігла з криком: "Дивись, що я цілий рік на вухах носила! "Я завжди думала, що вони китайські. А ні, наші, рідні", – пожартувала вона.

Хутряні навушники з кришок - ноу-хау facebook / Kanayevamariia

Судячи з фото, виробники придумали ноу-хау: на кришку від варення "Панночка" приклеїли поролон та хутро таким чином, що на перший погляд було складно уявити, з чого насправді були створені ці навушники.

Кришка з хутряних навушників facebook / Kanayevamariia

"Як тепер з цим жити? Починаю розбирати наші", "Ти зробила мій день", "Ось так знахідка. Таке ноу-хау потрібно патентувати", – посміялися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли про поширені модні помилки в підборі одягу, які погано відбиваються на фігурі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!