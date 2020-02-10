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10 лютого • оновлено в 08:00
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/ Мода

"Наші, українські!" У мережі висміяли модне ноу-хау

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В Україні продають хутряні навушники, що створено за особливим "рецептом" з кришок від банок.

Відповідними фотографіями поділилася киянка Марія Канаєва на своїй сторінці в Facebook, розсмішивши користувачів мережі.

"Чи знаєте такі теплі хутряні навушники, які дівчатка носять? Ну всі ж напевно бачили, у мене фото у цілому вигляді вже немає", – розповіла Канаєва.

Хутряні навушники з кришок - ноу-хау

Хутряні навушники з кришок - ноу-хау

facebook / Kanayevamariia

Вона уточнила, що у навушників тріснула дужка, після чого хутряні "вуха" вирішили віддали дитині для ігор.

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"Сьогодні дитина вирішила їх розібрати і прибігла з криком: "Дивись, що я цілий рік на вухах носила! "Я завжди думала, що вони китайські. А ні, наші, рідні", – пожартувала вона.

Хутряні навушники з кришок - ноу-хау

Хутряні навушники з кришок - ноу-хау

facebook / Kanayevamariia

Судячи з фото, виробники придумали ноу-хау: на кришку від варення "Панночка" приклеїли поролон та хутро таким чином, що на перший погляд було складно уявити, з чого насправді були створені ці навушники.

Кришка з хутряних навушників

Кришка з хутряних навушників

facebook / Kanayevamariia

"Як тепер з цим жити? Починаю розбирати наші", "Ти зробила мій день", "Ось так знахідка. Таке ноу-хау потрібно патентувати", – посміялися користувачі.

"Наші, українські!" У мережі висміяли модне ноу-хау

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли про поширені модні помилки в підборі одягу, які погано відбиваються на фігурі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Україна
Теги
курйоз Мода
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Находчивые люди)))))))))
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