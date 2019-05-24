Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Кожна дівчина, плануючи весілля, насамперед замислюється про те, яку сукню одягне. Адже має бути таке вбрання, у якому наречена не просто виглядатиме неперевершено, а який стане еталоном. Таким вбранням можуть похвалитися зірки.

Надихнувшись весіллям співачки Насті Каменських (NK) із шоуменом Потапом, OBOZREVATEL вирішив згадати, в чому виходили заміж найвідоміші українські знаменитості (в кінці новини ви зможете проголосувати за найкраще вбрання).

Настя Каменських

Каменських (NK) і Потап (Олексій Потапенко) — одна з найбільш обговорюваних пар українського шоу-бізнесу. Чутки про їхній роман поширювалися останні декілька років, але самі артисти не давали конкретних відповідей. Нарешті, 23 травня 2019 року пара підтвердила свої стосунки і відгуляла пишне весілля.

Настя Каменських і Потап весілля Фото з Instagram

Для весільної церемонії співачка обрала сукню кольору айворі, яка мала фасон риб'ячий хвіст від відомого ізраїльського дизайнера Galia Lahav. Вбрання складалося з декількох шарів ніжного тюлю, а рукава були зшиті з сітки і декоровані мереживною вишивкою. Зазначимо, що прикрасило сукню V-подібне декольте, яке підкреслило пишні форми Каменських.

Новини Кароль засвітила груди на весіллі у Потапа і Каменських

Настя Каменських у весільній сукні Фото з Instagram

Настя Каменських весільна церемонія Фото: instagram/polinalogunova

Катя Осадча, Потап, Настя Каменських і Горбунов Фото: instagram/gorbunovyuriy

Тіна Кароль

Поп-співачка Тіна Кароль вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра 15 червня 2008 року. Для вінчання зірка обрала сріблясто-бежеву сукню, з відкритими плечима, бантом під грудьми і безліччю дорогоцінних каменів від дизайнера Тетяни Абаза.

Тіна Кароль та Євген Огір Фото: Liza.ua

Весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра Фото: gazeta.ua

Тіна Кароль та Євген Огір на обкладинці Hello! Фото: Hello

Тіна Кароль Фото: kumovya.com

Нагадаємо, що 8 квітня 2013 року Євген Огір помер після півторарічної боротьби з раком шлунка.

Ані Лорак

Відома співачка Ані Лорак відгуляла своє весілля з бізнесменом і ресторатором Муратом Налчаджиоглу одразу в трьох сукнях, які були зшиті українським дизайнером Катериною Шаховською.

Перша сукня знадобилася Кароліні для розпису в Києві. Порівняно з двома іншими, вона здавалася простенькою, але все-таки не менш красивою — ніжно-кремова і прикрашена ручною вишивкою.

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу Фото: viva.ua

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу Фото: viva.ua

Друга сукня співачки була дійсно неймовірною — коралового кольору, з п'ятиметровим шлейфом і безліччю трояндочок.

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу Фото: pinterest.com

Третя сукня призначалася для танців, тому що в наряді з п'ятиметровим шлейфом було дуже непросто пересуватися.

Весілля Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу Фото: viva.ua

Весілля Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу Фото: viva.ua

Нагадаємо, що грандіозне весілля Мурат і Лорак відгуляли в Туреччині 21 серпня 2009 року.

Надя Дорофєєва

Солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та її коханий співак і телеведучий Володимир Дантес відгуляли "лавандове весілля" 8 липня 2015 року.

Так, для весільної урочистості співачка обрала дуже елегантну приталену сукню без бретелей. Зазначимо, що свій образ Дорофєєва доповнила чорним ременем із бантом, зробивши акцент на талії.

Потап і Надя Дорофєєва Фото: viva.ua

Володимир Дантес, Лера Бородіна і Надя Дорофєєва Фото: viva.ua

Весілля Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса Фото: viva.ua

Регіна Тодоренко

Українська телеведуча Регіна Тодоренко і російський співак Влад Топалов таємно одружилися у 2018 році. Зазначимо, що на той момент Регіна вже була вагітна, тому до вибору сукні підходила максимально відповідально і серйозно.

Так, на церемонію одруження ведуча прийшла в максимально простій бежевій сукні вільного крою. Свій образ Тодоренко доповнила білими кросівками.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов Фото: starhit.ru

Регіна Тодоренко і Влад Топалов Фото: starhit.ru

Весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова Фото: starhit.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів, під яку пісню Настя Каменських і Потап танцювали весільний танець.

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