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Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

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Кожна дівчина, плануючи весілля, насамперед замислюється про те, яку сукню одягне. Адже має бути таке вбрання, у якому наречена не просто виглядатиме неперевершено, а який стане еталоном. Таким вбранням можуть похвалитися зірки.

Надихнувшись весіллям співачки Насті Каменських (NK) із шоуменом Потапом, OBOZREVATEL вирішив згадати, в чому виходили заміж найвідоміші українські знаменитості (в кінці новини ви зможете проголосувати за найкраще вбрання).

Настя Каменських

Каменських (NK) і Потап (Олексій Потапенко) — одна з найбільш обговорюваних пар українського шоу-бізнесу. Чутки про їхній роман поширювалися останні декілька років, але самі артисти не давали конкретних відповідей. Нарешті, 23 травня 2019 року пара підтвердила свої стосунки і відгуляла пишне весілля.

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Настя Каменських і Потап весілля

Фото з Instagram

Для весільної церемонії співачка обрала сукню кольору айворі, яка мала фасон риб'ячий хвіст від відомого ізраїльського дизайнера Galia Lahav. Вбрання складалося з декількох шарів ніжного тюлю, а рукава були зшиті з сітки і декоровані мереживною вишивкою. Зазначимо, що прикрасило сукню V-подібне декольте, яке підкреслило пишні форми Каменських.

Новини
Кароль засвітила груди на весіллі у Потапа і Каменських
Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Настя Каменських у весільній сукні

Фото з Instagram

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Настя Каменських весільна церемонія

Фото: instagram/polinalogunova

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Катя Осадча, Потап, Настя Каменських і Горбунов

Фото: instagram/gorbunovyuriy

Тіна Кароль

Поп-співачка Тіна Кароль вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра 15 червня 2008 року. Для вінчання зірка обрала сріблясто-бежеву сукню, з відкритими плечима, бантом під грудьми і безліччю дорогоцінних каменів від дизайнера Тетяни Абаза.

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Тіна Кароль та Євген Огір

Фото: Liza.ua

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра

Фото: gazeta.ua

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Тіна Кароль та Євген Огір на обкладинці Hello!

Фото: Hello

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Тіна Кароль

Фото: kumovya.com

Нагадаємо, що 8 квітня 2013 року Євген Огір помер після півторарічної боротьби з раком шлунка.

Ані Лорак

Відома співачка Ані Лорак відгуляла своє весілля з бізнесменом і ресторатором Муратом Налчаджиоглу одразу в трьох сукнях, які були зшиті українським дизайнером Катериною Шаховською.

Перша сукня знадобилася Кароліні для розпису в Києві. Порівняно з двома іншими, вона здавалася простенькою, але все-таки не менш красивою — ніжно-кремова і прикрашена ручною вишивкою.

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу

Фото: viva.ua

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу

Фото: viva.ua

Друга сукня співачки була дійсно неймовірною — коралового кольору, з п'ятиметровим шлейфом і безліччю трояндочок.

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу

Фото: pinterest.com

Третя сукня призначалася для танців, тому що в наряді з п'ятиметровим шлейфом було дуже непросто пересуватися.

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Весілля Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу

Фото: viva.ua

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Весілля Ані Лорак та Мурата Налчаджиоглу

Фото: viva.ua

Нагадаємо, що грандіозне весілля Мурат і Лорак відгуляли в Туреччині 21 серпня 2009 року.

Надя Дорофєєва

Солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та її коханий співак і телеведучий Володимир Дантес відгуляли "лавандове весілля" 8 липня 2015 року.

Так, для весільної урочистості співачка обрала дуже елегантну приталену сукню без бретелей. Зазначимо, що свій образ Дорофєєва доповнила чорним ременем із бантом, зробивши акцент на талії.

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Потап і Надя Дорофєєва

Фото: viva.ua

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Володимир Дантес, Лера Бородіна і Надя Дорофєєва

Фото: viva.ua

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Весілля Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса

Фото: viva.ua

Регіна Тодоренко

Українська телеведуча Регіна Тодоренко і російський співак Влад Топалов таємно одружилися у 2018 році. Зазначимо, що на той момент Регіна вже була вагітна, тому до вибору сукні підходила максимально відповідально і серйозно.

Так, на церемонію одруження ведуча прийшла в максимально простій бежевій сукні вільного крою. Свій образ Тодоренко доповнила білими кросівками.

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Фото: starhit.ru

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Фото: starhit.ru

Наречені на мільйон: добірка найкращих весільних суконь українських зірок

Весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова

Фото: starhit.ru

 

Раніше OBOZREVATEL розповів, під яку пісню Настя Каменських і Потап танцювали весільний танець.

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Автор
Юля УхінаЮля Ухіна
Особи
Настя Каменських (NK)Тіна КарольНадія ДорофєєваРегіна ТодоренкоАні Лорак
Місце
Україна
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