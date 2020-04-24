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24 квітня • оновлено в 17:04
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Нардепки-модниці засвітили в Раді дорогі сумки від Versace і Gucci. Фото

2.6т
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Двох народних депутатів-жінок помітили у Верховній Раді з дорогими сумочками від відомих брендів, вартістю в межах 30-60 тисяч гривень.

Про це у Facebook написала журналістка Ганна Стешенко. Вона зазначила, що поки більшість українців перебувають удома на карантині й у країні криза, депутати не зраджують своїм звичкам носити дорогі бренди.

Так, юристка і нардепка від "Слуги народу" Ольга Савченко прийшла в парламент із сумочкою Versace з останньої колекції. За словами журналістки, таку на знижках вже можна купити в Києві майже за 30 тисяч гривень.

Нардепи Олена Шкрум і Ольга Савченко

Нардепи Олена Шкрум і Ольга Савченко

А ось нардепка з "Батьківщини" Олена Шкрум прийшла із сумкою Gucci зі старої колекції, але за sale-ціною трохи більше 56 тисяч гривень.

"Правда, з цією сумкою вона ходить до парламенту вже щонайменше рік. Можуть собі дозволити. "Народні", наші ж", – підкреслила Стешенко, додавши, що фото депутаток не її, а взяті з просторів інтернету.

"Досі нікого в TTSWTRS?", "По-багатому", "Шкрум мамине пальто доношує?", "Раз купили, то треба вже й носити, чого ти", – коментують її пост підписники.

Сумка, як у депутатки Ольги Савченко

Сумка, як у депутатки Ольги Савченко

Facebook/Ганна Стешенко

Сумка, як у депутатки Олени Шкрум

Сумка, як у депутатки Олени Шкрум

Facebook/Ганна Стешенко

Коментарі українців

Коментарі українців

Facebook/Ганна Стешенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат "Слуги народу" Оксана Дмитрієва нарвалася на критику з-за занадто дорогого одягу, в якій її помітили в стінах Верховної Ради.

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Олена Шкрум
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу ВО Батьківщина депутат Мода
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