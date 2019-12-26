Наомі Кемпбелл блиснула голими сосками та викликала ажіотаж

Знаменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл викликала ажіотаж відвертим вбранням на модному показі Valentino.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео з заходу, на якому пройшлася подіумом, продемонструвавши голі соски (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
Зокрема, Наомі вийшла у чорній сукні з об'ємною спідницею. Зверху вбрання було абсолютно прозорим, а під ним не було білизни. У підписі Кемпбелл пояснила, що цей показ відбувся у 2019 році. Таким чином, зірка підвела підсумки.
Наомі Кемпбелл з голими сосками
Кадр з відео
Шанувальники в коментарях написали, що вона виглядає чудово і гаряче у вбраннях, що представила на подіумі.
Наомі Кемпбелл – другий образ
Кадр з відео
What a year it's been ✨ Looking back , the @maisonvalentino #ValentinoHauteCouture # SpringSummer19 show, and the @ysl # WomenSummer20 show are amongst some of my favorite moments over the last 12 months ... Grateful for all the things this year has brought 🙏🏾 Stay tuned as I'll be sharing some more of my top moments from 2019 this week 💗 #YearInReview # FavoriteRunways2019
Наомі Кемпбелл - Fashion Awards 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кемпбелл викликала ажіотаж відвертим вбранням на церемонії нагородження міжнародної модною премією Fashion Awards 2019, де отримала нагороду Fashion Icon Award. Зірка прийшла на захід в прозорій сукні від Alexander McQueen без білизни.
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