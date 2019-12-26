Наомі Кемпбелл блиснула голими сосками та викликала ажіотаж

Знаменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл викликала ажіотаж відвертим вбранням на модному показі Valentino.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео з заходу, на якому пройшлася подіумом, продемонструвавши голі соски (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Наомі вийшла у чорній сукні з об'ємною спідницею. Зверху вбрання було абсолютно прозорим, а під ним не було білизни. У підписі Кемпбелл пояснила, що цей показ відбувся у 2019 році. Таким чином, зірка підвела підсумки.

Наомі Кемпбелл з голими сосками Кадр з відео

Шанувальники в коментарях написали, що вона виглядає чудово і гаряче у вбраннях, що представила на подіумі.

Наомі Кемпбелл – другий образ Кадр з відео

Наомі Кемпбелл - Fashion Awards 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кемпбелл викликала ажіотаж відвертим вбранням на церемонії нагородження міжнародної модною премією Fashion Awards 2019, де отримала нагороду Fashion Icon Award. Зірка прийшла на захід в прозорій сукні від Alexander McQueen без білизни.

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