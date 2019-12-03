Наомі Кемпбелл блиснула голим тілом у прозорій сукні без білизни

Знаменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл викликала ажіотаж відвертим вбранням на церемонії нагородження міжнародної модної премії Fashion Awards 2019.

На своїй сторінці в Instagram зірка показала фотографії з заходу, куди вона прийшла у прозорій сукні від Alexander McQueen без білизни.

"Я збентежена тим, що отримала нагороду Fashion Icon Award, приєднавшись до списку стількох великих жінок. Я вдячна всій моїй команді та чудовим фотографам, редакторам, стилістам і дизайнерам, з якими мені довелося працювати. І, нарешті, дякую всім кольоровим жінкам, яких я вважаю іконами стилю", – написала вона.

Наомі Кемпбелл у прозорій сукні на Fashion Awards 2019 instagram / naomi

Наомі додала, що колись була майже єдиною чорношкірою моделлю в цій індустрії. Зірка завжди хотіла прокласти дорогу для майбутніх поколінь.

Наомі Кемпбелл у прозорій сукні

Наомі Кемпбелл на Fashion Awards 2019 Сторіс

Наомі розплакалася на Fashion Awards 2019 instagram / lia_toby_photographer /

Наомі instagram / misanharriman /

Наомі в прозорій сукні без білизни instagram / opusbeauty /

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку розкішна Наомі Кемпбелл знялася повністю оголеною для журналу модного британського глянцю Vogue.

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