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4 грудня • оновлено в 01:44
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/ Мода

Наомі Кемпбелл блиснула голим тілом у прозорій сукні без білизни

3.2т
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Знаменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл викликала ажіотаж відвертим вбранням на церемонії нагородження міжнародної модної премії Fashion Awards 2019.

На своїй сторінці в Instagram зірка показала фотографії з заходу, куди вона прийшла у прозорій сукні від Alexander McQueen без білизни.

"Я збентежена тим, що отримала нагороду Fashion Icon Award, приєднавшись до списку стількох великих жінок. Я вдячна всій моїй команді та чудовим фотографам, редакторам, стилістам і дизайнерам, з якими мені довелося працювати. І, нарешті, дякую всім кольоровим жінкам, яких я вважаю іконами стилю", – написала вона.

Наомі Кемпбелл у прозорій сукні на Fashion Awards 2019

Наомі Кемпбелл у прозорій сукні на Fashion Awards 2019

instagram / naomi

Наомі додала, що колись була майже єдиною чорношкірою моделлю в цій індустрії. Зірка завжди хотіла прокласти дорогу для майбутніх поколінь.

Наомі Кемпбелл у прозорій сукні

Наомі Кемпбелл у прозорій сукні

Наомі Кемпбелл на Fashion Awards 2019

Наомі Кемпбелл на Fashion Awards 2019

Сторіс

Наомі розплакалася на Fashion Awards 2019

Наомі розплакалася на Fashion Awards 2019

instagram / lia_toby_photographer /

Наомі

Наомі

instagram / misanharriman /

Наомі в прозорій сукні без білизни

Наомі в прозорій сукні без білизни

instagram / opusbeauty /

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку розкішна Наомі Кемпбелл знялася повністю оголеною для журналу модного британського глянцю Vogue.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Наомі Кемпбелл
Місце
Англія Лондон
Тег
Мода
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