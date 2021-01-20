Топ найяскравіших образів Меланії під час президентства Трампа

Під час передвиборчої гонитви Дональда Трампа знамениті бренди Tom Ford, Marc Jacobs та інші відмовилися працювати з його дружиною Меланією. Але після інавгурації жінка прокинулася іконою стилю.

Її блакитний костюм на інавгурації чоловіка назвали найстильнішим нарядом першої леді. Дизайнери відразу змінили думку і почали придумувати розкішні вбрання для Меланії Трамп. Хоча деякі з них і стали свого часу темою для мемів, не можна не визнати, що образи Меланії були завжди неповторними та відповідали її статусу. OBOZREVATEL вирішив згадати найкращі і найяскравіші виходи дружини 45-го президента США.

1. Світло-блакитна сукня, в якій Меланія Трамп з'явилася на урочистій церемонії інавгурації, викликала широкий резонанс у ЗМІ. Багато людей знайшли схожі риси цього образу з нарядом дружини Джона Кеннеді в день його інавгурації в 1961 році. Так, сукня і жакет від Ralph Lauren виявилися такого ж відтінку, якого було пальто Жаклін Кеннеді.

"Інавгураційна" сукня Меланії Трамп від Ральф Лорен. marieclaire.ru

2. Меланія обожнює яскраві й насичені кольори, тому не соромиться їх в одязі навіть для офіційних заходів. Так, для поїздки зі своїм чоловіком до Національного пам'ятника й історичної святині Форт Макгенрі в Балтіморі Меланія обрала сукню міді без рукавів кольору фуксії від бренду Jason Wu. Свій образ перша леді доповнила туфлями на шпильці від Manolo Blahnik.

У сукні кольору фуксії і на шпильках: яскравий образ Меланії Трамп. Getty Images

3. Бездоганний лук вона продемонструвала на День незалежності США 4 липня 2020 року. У Південній Дакоті перша леді засвітилася в білій сукні з асиметричною спідницею міді від британського модного бренду Alexander McQueen і туфлях від Christian Louboutin.

Перша леді засвітилася в білій сукні Associated Press

4. На новорічній вечірці в маєтку Мар-а-Лаго минулого року Меланія сяяла. Леді Трамп одягла довгу чорну сукню в паєтках і доповнила акуратною укладкою і насиченим макіяжем з акцентом на очах.

Меланія Трамп на вечірці на честь Нового року 2020 Associated Press

5. Під час брифінгу з надзвичайних ситуацій у Вашингтоні Меланія Трамп показалася в стильному образі: в пісочній сукні-сорочці від Céline і "зміїних" туфлях Manolo Blahnik.

Меланія Трамп зачарувала стильним образом

6. На гала-вечорі пам'яті Авраама Лінкольна Меланія Трамп виступила в чорній сукні за дві з половиною тисячі євро від Escada. Однак, треба віддати їй належне, в той вечір вона мала просто чарівний вигляд.

Меланія на гала-вечорі пам'яті Авраама Лінкольна. Instagram Flotus

7. На урочистій вечері в Брюсселі на саміті НАТО Меланія блищала в білому напівпрозорому платті з колекції Elie Saab. Свій образ пані Трамп доповнила човниками від улюбленого бренду Christian Louboutin. Відомо, що наряд обійшовся тодішній першій леді у більш ніж 8 тисяч доларів.

Меланія Трамп з'явилася на публіці в напівпрозорій сукні.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про найгучніші скандали з Меланією Трамп: чим запам'яталася перша леді США.