Топ найяскравіших образів Меланії під час президентства Трампа

Під час передвиборчої гонитви Дональда Трампа знамениті бренди Tom Ford, Marc Jacobs та інші відмовилися працювати з його дружиною Меланією. Але після інавгурації жінка прокинулася іконою стилю.

Її блакитний костюм на інавгурації чоловіка назвали найстильнішим нарядом першої леді. Дизайнери відразу змінили думку і почали придумувати розкішні вбрання для Меланії Трамп. Хоча деякі з них і стали свого часу темою для мемів, не можна не визнати, що образи Меланії були завжди неповторними та відповідали її статусу. OBOZREVATEL вирішив згадати найкращі і найяскравіші виходи дружини 45-го президента США.

1. Світло-блакитна сукня, в якій Меланія Трамп з'явилася на урочистій церемонії інавгурації, викликала широкий резонанс у ЗМІ. Багато людей знайшли схожі риси цього образу з нарядом дружини Джона Кеннеді в день його інавгурації в 1961 році. Так, сукня і жакет від Ralph Lauren виявилися такого ж відтінку, якого було пальто Жаклін Кеннеді.

2. Меланія обожнює яскраві й насичені кольори, тому не соромиться їх в одязі навіть для офіційних заходів. Так, для поїздки зі своїм чоловіком до Національного пам'ятника й історичної святині Форт Макгенрі в Балтіморі Меланія обрала сукню міді без рукавів кольору фуксії від бренду Jason Wu. Свій образ перша леді доповнила туфлями на шпильці від Manolo Blahnik.

3. Бездоганний лук вона продемонструвала на День незалежності США 4 липня 2020 року. У Південній Дакоті перша леді засвітилася в білій сукні з асиметричною спідницею міді від британського модного бренду Alexander McQueen і туфлях від Christian Louboutin.

4. На новорічній вечірці в маєтку Мар-а-Лаго минулого року Меланія сяяла. Леді Трамп одягла довгу чорну сукню в паєтках і доповнила акуратною укладкою і насиченим макіяжем з акцентом на очах.

5. Під час брифінгу з надзвичайних ситуацій у Вашингтоні Меланія Трамп показалася в стильному образі: в пісочній сукні-сорочці від Céline і "зміїних" туфлях Manolo Blahnik.

6. На гала-вечорі пам'яті Авраама Лінкольна Меланія Трамп виступила в чорній сукні за дві з половиною тисячі євро від Escada. Однак, треба віддати їй належне, в той вечір вона мала просто чарівний вигляд.

7. На урочистій вечері в Брюсселі на саміті НАТО Меланія блищала в білому напівпрозорому платті з колекції Elie Saab. Свій образ пані Трамп доповнила човниками від улюбленого бренду Christian Louboutin. Відомо, що наряд обійшовся тодішній першій леді у більш ніж 8 тисяч доларів.

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