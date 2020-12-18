Найпопулярніші серіали 2020 року: добірка модних образів героїнь. Фото

Цей рік виявився вельми багатий на серіальні прем'єри, серед яких "Сестра Ретчед", "Емілі в Парижі", "Хід королеви" та інші. Крім неочікуваних поворотів сюжету, всі ці стрічки цікаві ще й стилем головних персонажів.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав добірку найяскравіших образів з серіалів 2020 року. Вони можуть бути потужним джерелом натхнення для справжніх модниць.

Дія серіалу розгортається в Голлівуді кінця 40-х років. Це час, коли кінозірки були божествами для глядачів, особливо завдяки ідеально створеному для них іміджу. У серіалі розповідається про початківців режисерів nf акторів, які борються за своє місце під сонцем.

Серіал Райана Мерфі "Голлівуд" став одним з найбільш обговорюваних проєктів 2020 року. Багато в чому завдяки костюмам, які розробляли Сара Івлін і Лу Айрік. У картині головні героїні з`являються переважно в елегантних сукнях, доповнюючи свої образи хутряними накидками.

За сюжетом дівчина Емілі працює маркетологом у великій компанії в Чикаго. Одного разу вона вирішує перебратися в Париж, щоб розвивати фірму у Франції. Проте вона навіть не підозрює, які пригоди чекають її в Європі.

"Емілі в Парижі" – серіал must-see для всіх любительок моди та Парижу. Образи головної героїні вже повторило багато фешн-блогерів. До речі, художницею костюмів у серіалі виступила Патрісія Філд, яка працювала над культовим "Сексом у великому місті".

Серіал розповідає про медсестру Мілдред Ретчед з роману "Пролітаючи над гніздом зозулі" Кена Кізі. Глядачам пропонується познайомитися з історією молодої дівчини, яка перетворилася в нещадного монстра, що наводить страх на пацієнтів психіатричної лікарні.

Серіал "Сестра Ретчед" – справжнє натхнення для любительок стилю ретро. Головна героїня з`являється в стрічці в жіночних сукнях, витончених рукавичках та капелюхах. Свої образи вона доповнює елегантними сумками й туфлями.

За сюжетом серіалу, Бет Хармон – звичайна американська сирота, яка в ранньому віці відкриває в собі талант гри в шахи – тільки за дошкою вона відчуває, що може хоч щось контролювати. Поступово вона стає однією з головних шахісток США, отримує звання гросмейстерки, але через постійне напруження вона змушена ступити на шлях саморуйнування, пригнічуючи свої страхи та сумніви наркотиками й алкоголем.

У стрічці стиль Бет дуже різноманітний: від шикарних суконь, до футболок в стилі кежуал. Кожен костюм оригінальний та підкреслює унікальність героїні.

Події багатосерійної картини оповідають про дівчину Робін з Нью-Йорка. Вона володіє маленьким магазином вінілових пластинок й не уявляє, як би могла складатися її життя, якби не було в ньому музики. Робін – меломанка, яка кожен день прослуховує як нові композиції, так і старі. Музика допомагає справлятися дівчині з проблемами та іншими неприємностями, які виникають в житті будь-якої людини.

Серіал "Меломанка" із Зої Кравіц в головній ролі надовго запам'ятається глядачам своїми вінтажними костюмами. Оверсайз-кардигани, вінтажні футболки, гавайські сорочки, шкіряні плащі та джинси-мом – деякі з цих костюмів актриса дістала з свого власного гардероба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році знову повернувся в моду піджак зі шкіри, який був популярний в 1990-х роках.