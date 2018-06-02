"Найогидніша на світі": дизайнери взуття представили самий суперечливий тренд сезону

У нових колекціях деяких знаменитих брендів з'явилося кілька варіантів взуття з пальцями ніг.

Незвичайні черевики, сандалі і сліпери, які були доволі популярними кілька років тому, показали відразу кілька дизайнерів. Серед них опинився креативний директор іспанського модного будинку Loewe Джонатан Андерсон, який опублікував серію знімків спірною взуття в офіційному Instagram-акаунті компанії.

У колекцію Loewe Resort-2019 увійшли сліпери з малюнками у вигляді чорних і білих стоп. Також фірма представила чорні сандалі з опуклими пальцями і камінням, покритими шкірою.

Публікація від Jonathan Anderson (@ jonathan.anderson) 28 Май 2018 о 3:54 PDT

Шанувальники марки не схвалили тренд і написали негативні відгуки в коментарях під фото в соціальній мережі.

Публікація від Jonathan Anderson (@ jonathan.anderson) 28 Май 2018 у 1:41 PDT

Новини В Україну заходить найбільший виробник взуття

Публікація від Crimes Against Shoemanity (@crimesagainstshoemanity) 18 Кві 2018 о 6:21 PDT

Цікаво, що модний глянець Vogue визнав новий фасон взуття "самим огидним на світі".

Публікація від Crimes Against Shoemanity (@crimesagainstshoemanity) 16 Кві 2018 у 2:32 PDT

Публікація від Crimes Against Shoemanity (@crimesagainstshoemanity) 31 Май 2018 о 4:50 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий американський бренд-виробник спортивного одягу і взуття Nike урізноманітнив лінійку знаменитих пляжних тапочок Benassi новою моделлю з сумкою, нашитою на ремінь сандалій.