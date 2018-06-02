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"Найогидніша на світі": дизайнери взуття представили самий суперечливий тренд сезону

1.2тЧитати новину російською

У нових колекціях деяких знаменитих брендів з'явилося кілька варіантів взуття з пальцями ніг.

Незвичайні черевики, сандалі і сліпери, які були доволі популярними кілька років тому, показали відразу кілька дизайнерів. Серед них опинився креативний директор іспанського модного будинку Loewe Джонатан Андерсон, який опублікував серію знімків спірною взуття в офіційному Instagram-акаунті компанії.

У колекцію Loewe Resort-2019 увійшли сліпери з малюнками у вигляді чорних і білих стоп. Також фірма представила чорні сандалі з опуклими пальцями і камінням, покритими шкірою.

Шанувальники марки не схвалили тренд і написали негативні відгуки в коментарях під фото в соціальній мережі.

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