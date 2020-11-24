Біллі Айлиш, Ріта Ора та Гвен Стефані: найневдаліші вбрання зірок на American Music Awards за 10 років

23 листопада в Лос-Анджелесі пройшла церемонія American Music Awards 2020 року, де зірки знову здивували своїм вбранням. Однак червона доріжка премії пам'ятає й інші шокуючі образи зірок.

Золотий пеньюар Періс Хілтон, Леді Гага на коні, Біллі Айлиш в костюмі бджоляра – OBOZREVATEL зібрав всі найбезглуздіші та яскраві вбрання зірок за останні 10 років премії.

American Music Awards 2010

Того року здивувала Майлі Сайрус – її сукня світло-рожевого відтінку з великим бантом ззаду та шлейфом не викликала захвату, а навпаки – здивування. Крім того, сукню порівняли з туалетним папером, який прилип до туфель.

Також вирізнилася того року Kesha, яка тоді була на піку популярності. Стильний ірокез доповнила абсолютно унікальна сукня, яка була зроблена з... касетної плівки.

Майлі Сайрус і Kesha American Music Awards 2010 року.

American Music Awards 2011

Золотий відтінок завжди виглядав розкішно на червоних доріжках, але на АМА 2011 можна було бачити два приклади, як правильно використовувати золото, а як – краще не треба. Сукня до підлоги Селени Гомес буквально "сяяла" та стала вкрай вдалим вибором співачки. А ось Періс Хілтон обрала коротке плаття, тому виглядало, ніби вона прийшла на премію в пеньюарі.

Селена Гомес і Періс Хілтон American Music Awards 2011

American Music Awards 2012

Три роки поспіль Крістіна Агілера, яка тоді була не в найкращій формі, вирізнялася провальними образами на преміях. Однак у 2012 її бузкова з білим сукня та прикраси в тон були таким несмаком, що ці відтінки співачка з побоюванням приміряє й зараз.

Крім того, того ж року відзначилася Нікі Мінаж, вдягнувши неонове плаття салатового відтінку. Виглядало це безглуздо та дивно.

Крістіна Агілера і Нікі Мінаж American Music Awards 2012

American Music Awards 2013

Леді Гага того року по-справжньому вразила своїм виглядом, з'явившись у прямому сенсі на білому коні! Такий образ не забути, тому ми вирішили внести його в нашу добірку.

Жіноча хіп-хоп група TLC є своєрідною легендою американського шоу-бізнесу, тому у стилістів, які так одягли Ті Боуз і Чіллі, хочеться запитати – за що вони намагалися помститися?

Леді Гага і TLC American Music Awards 2013

American Music Awards 2014

На червоній доріжці "відзначилася" і Ріта Ора. Співачка прийшла в яскраво-жовтій сукні зі шлейфом, але, на жаль, не доповнила його ані аксесуарами, ані ефектною зачіскою, через що була схожа на канарку.

Також поганий образ обрала для себе й 17-річна Кайлі Дженнер. Тут вона виглядає так, ніби їй 30, і вона дуже втомилася. Колір бордо зробив надто важкою вже й так масивну сукню, а недбала зачіска просто перетворила її на нечепуру.

Ріта Ора і Кайлі Дженнер American Music Awards 2014

American Music Awards 2015

Z LaLa стала справжньою сенсацією вечора, її синє вбрання привертало до себе увагу. Однак ніхто так і не зрозумів, що він означає і що хотіла донести його володарка.

Вирізнилася також і Гвен Стефані, обравши сукню з прозорої чорної тканини, оголивши й те, що абсолютно не треба.

Z LaLa і Гвен Стефані American Music Awards 2015

American Music Awards 2016

Бібі Рекса, мабуть, заразилася "вірусом Кім Кардашьян" – її леопардова сукня з великим вирізом підозріло нагадувала вбрання зірки реаліті-шоу.

А зірка серіалу "Щоденники вампіра" Катаріна Грехем, мабуть, вирішила піти по стопах Гвен Стефані і також обрала прозору сукню, яка відкрила ноги аж до білизни. На жаль, вийшло безглуздо і негарно, оскільки всього було занадто.

Бібі Рекса і Катаріна Грехем American Music Awards 2016

American Music Awards 2017

Еріка Джейн усі помилки свого образу залишила "внизу". Безглузді рожеві лосини ще довго згадували всі редактори моди.

Також неприємно вразила і Ніколь Кідман, яка обрала сукню з геометричним подолом, але абсолютно не подбала про правильне взуття, через що ноги виглядають кривими, а сам образ – занадто нудним для червоної доріжки.

Еріка Джейн і Ніколь Кідман American Music Awards 2017

American Music Awards 2018

Тайра Бенкс, яка зазвичай є іконою стилю, вкрай невдало обрала своє вбрання. Абсолютно зайвий пояс, а також спідниця ніби з новорічного "дощику" зробили образ вкрай дешевим та безглуздим.

"Плюшева" сукня Поппі також була розкритикована за занадто явний акцент на ноги, але ось на обличчі у співачки – маска. Що ж, хтось передчував карантин.

Тайра Бенкс і Поппі American Music Awards 2018

American Music Awards 2019

Біллі Айлиш того року прийшла на червону доріжку в костюмі з класичним картатим принтом, а також у масці, яка робила з неї бджоляра. Однак вбрання було схоже на піжаму, а маска розповіла лише про те, що співачці, мабуть, подобається серіал "Розповідь служниці".

Проте найбільш невдалим критики визнали образ співачки Kesha, яка після довгої перерви повернулася у шоу-біз. Вона перефарбувалася в брюнетку, а ось костюм можна назвати тільки одним словом: "вирвиоко".

Kesha і Біллі Айлиш American Music Awards 2019

American Music Awards 2020

Образ Dua Lipa критикували активно. Сукня оголила і груди, і ноги, що було явно занадто, а також ніхто не зрозумів дивного малюнка – то були динозаври або квіти?

Також цього року особливо розкритикували образ Дженніфер Лопес, оскільки гострі плечі вбрання додавали їй років.