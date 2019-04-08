Наймодніші зачіски 2019 року

Модні експерти склали список зачісок, які будуть особливо популярними у 2019 році.

Одна з них — зачіска з чітким зрізом, як у актриси Одрі Хепберн. Вона підійде дівчатам з конічною формою обличчя, пише Di Lei.

Фото: bonjourglamour.ru

Також експерти зазначили, що зачіска "бахрома" — відмінний варіант для тих, хто не хоче стригти довжину, але хоче якось урізноманітнити образ. Таке модне рішення зробить ваш зовнішній вигляд більш загадковим і допоможе приховати такі дефекти, як занадто високий лоб.

Фото: ratatum.com

Ще однією з найкращих у 2019 році стала зачіска "пляжні хвилі" — улюблена багатьма знаменитостями, б'юті блогерами та дівчатами по всьому світу.

Фото: modagid.ru

Модними будуть і всіма улюблені локони. За словами експертів, особливо добре вони будуть виглядати на світлому волоссі.

Фото: instagram / annasedokova

Також популярним буде короткий крій "сорванец". Така зачіска підійде для дівчат з ідеальною формою обличчя.

Фото: volosomagia.ru

А для тих, хто хоче коротку зачіску, але не має сміливості, модні експерти порекомендували зробити "легкий пікс". Це легша версія найвідомішого крою "гоблін".

Фото: cosmo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в Голлівуді. Переможцем став відтінок "еспресо". На думку модних експертів, він об'єднує в собі кілька різних відтінків коричневого.

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