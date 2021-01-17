Наймодніші образи з культових серіалів 90-х, які є актуальними і зараз

Мода циклічна, однак бренди не просто копіюють культові речі, а намагаються їх переосмислити й додати нові елементи. Так, широкі джинси з високою талією, величезні черевики на платформі, велосипедки та інші стильні атрибути моди 1990-х трапляються в колекціях і сучасних дизайнерів.

Розбираємо модні поєднання кінця 20 століття на прикладі головних героїв серіалів "Друзі", "Беверлі-Хіллз: 90210" і "Елен і хлопці", які стануть у пригоді для відновлення нашого гардеробу цьогоріч. OBOZREVATEL зібрав образи улюблених героїв, які найбільш запам'яталися.

"Беверлі-Хіллз: 90210"

З нарядів Келлі Тейлор, Донни Мартін, Брендона Волша, Девіда Сілвера та інших героїв серіалу можна скласти вартий заздрості літній гардероб на сезон весна-літо 2021. Високі об'ємні джинси, сорочки оверсайз, білі кросівки, джинсові комбінезони та сарафани, безрозмірні жакети та багато іншого – саме це було тоді й стало цього року супертрендовими речами.

Модні образи Донни Мартін, Келлі Тейлор, Бренди Волш. kinopoisk.ru

Стилі героїнь серіалу відрізняються один від одного, тому кожен може надихнутися чимось своїм. hsmedia.ru

Саме в "Беверлі-Хіллз: 90210" уперше показали на екрані образ, де героїні надягали футболку під сарафан. Крім того, всі модні принти з 1990-х прийшли й в наш час. Ви можете помітити в епізодах і дрібний горох, і квітковий принт, які стали як ніколи актуальні.

Усі модні принти з 1990-х прийшли в наш час. kinopoisk.ru

Крім того, джинси-мом і поєднання "денім плюс денім" стали популярні також після цього серіалу.

Головні героїні часто одягали джинси mom і яскраві вільні футболки, що на розмір більші. Instagram 90210reunion

"Друзі"

У кожної героїні легендарного багатосерійного серіалу була своя "фішка".

Показові образи Рейчел, Моніки і Фібі. wfc.tv

Так, Фібі часто з'являлася в довгих сукнях та із сумками з бахромою (які, до речі, навесні будуть на піку популярності), а в нарядах дівчини ідеально поєднувалися різні стилі: гранж, хіппі та сукні а-ля Барбі, Рейчел носила тільки дорогі туфлі, обтягувальні речі й мініспідниці, а сувора Моніка вибирала одяг тільки в стилі casual. Однак Моніка також мала пристрасть до шовкових речей та атласних суконь у білизняному стилі. Саме такі сукні-сліпи носили всі модниці влітку 2020-го і будуть щонайменше ще один сезон.

Трендові зараз поєднання сарафана з футболкою, білої сорочки оверсайз із джинсами та шовкові сукні на прикладі Моніки. miridei.com

Поєднання бохо, гранж і хіпі в стилі Фібі. pink.ua

Як одягнутися в стилі Рейчел Грін. honeystyle.ru

Завдяки серіалу "Друзі" в моду увійшли леопардові та квіткові принти, а також сукня-кімоно.

Загалом стиль героїв серіалу часто використовують як модний посібник цілого десятиріччя.

Стиль героїв серіалу Друзі. gazeta.ru

"Елен і хлопці"

Стиль героїв цього серіалу побудований на поєднанні джинсів і яскравих світшотів, футболок із квітковим принтом, а також джинсових жакетів. Модні джинси кльош прийшли до нас також із 1990-х.

Дизайнери вже пропонували нам сукні у великий горох і кольору кориці, як у Джоани, а футболки-тільняшки й смугасті штани стали мегапопулярними й зараз.

У серіалі "Елен і хлопці" найпопулярніший образ включає поєднання джинсів і джинсових жакетів. kinopoisk.ru

OBOZREVATEL раніше повідомляв, що з речей із минулого повернулося в моду 2021 року.