Наймодніші кольори манікюру в 2020 році: як бути в тренді

У 2020 році в моді будуть пастельні відтінки: від нюдового до попелясто-синього, сірого і блакитного.

В цілому тренди манікюру прагнуть до мінімалізму. Геометричні фігури, лінії, блискітки і френч – ось що буде актуальним, пише Tochka.

Кремовий колір

У 2020 році цей колір з'явився на нігтях моделей показу Oscar de la Renta, і почав набирати популярність. Його головні переваги в тому, що він підходить для будь-якої довжини, виглядає акуратно і поєднується з будь-яким одягом.

Кремовий манікюр на довгих нігтях візуально подовжує нігтьову пластину, пальці здаються довшими і витонченіше.

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Жовтий

Найкраще пастельно-жовтий виглядає на коротких і середніх нігтях. Цей теплий відтінок робить манікюр світлим і райдужним.

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Темно-зелений

Темно-зелений манікюр - один з актуальних темних відтінків 2020 року. Він виглядає надзвичайно благородно і підходить для осінньо-зимового сезону. Найкраще буде виглядати на коротких нігтях.

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Синій

Головним кольором 2020 року версії Інституту кольору Pantone став класичний синій. Для манікюру підійдуть всі відтінки синього, від світлого і блакитного до електричного синього і темного кольору.

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Червоний

Цей колір завжди був і залишиться одним з кращих відтінків манікюру. У 2020 році стилісти не обмежують нас вибором відтінків і тонів червоного.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, експерти в індустрії nail-арту визначили наймодніший манікюр 2020 року.

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