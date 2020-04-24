Наймодніші кольори 2020 року: як бути стильною
Щоб виглядати стильно, недостатньо купувати трендовий одяг. Необхідно ще й правильно вміти поєднувати кольори і відтінки.
Про п'ять яскравих і небанальних поєднань, які виглядають дуже стильно пише видання Cosmopolitan.
Бежевий + рожевий
Бежеві і коричневі відтінки відмінно виглядають з ніжно-рожевим спектром. Виходить досить яскраве, але елегантне поєднання.
Лаванда + лимон
Від цього поєднання так і віє свіжістю і літнім настроєм.
Апельсиновий + відтінок морської хвилі
Ці кольори виглядають досить контрастно, але гармонійно і чимось нагадують красиві відтінки коралових рифів.
Ніжно-блакитний + бузковий
Поєднання двох холодних відтінків стильно освіжить гардероб. До такого поєднання слід додати нюдові та білі топи, які стануть нейтральним доповненням.
Фуксія + морквяний
Таке насичене поєднання відмінно виглядає з золотими прикрасами.
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