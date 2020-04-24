Наймодніші кольори 2020 року: як бути стильною

Щоб виглядати стильно, недостатньо купувати трендовий одяг. Необхідно ще й правильно вміти поєднувати кольори і відтінки.

Про п'ять яскравих і небанальних поєднань, які виглядають дуже стильно пише видання Cosmopolitan.

Бежевий + рожевий

Бежеві і коричневі відтінки відмінно виглядають з ніжно-рожевим спектром. Виходить досить яскраве, але елегантне поєднання.

Лаванда + лимон

Від цього поєднання так і віє свіжістю і літнім настроєм.

Апельсиновий + відтінок морської хвилі

Ці кольори виглядають досить контрастно, але гармонійно і чимось нагадують красиві відтінки коралових рифів.

Ніжно-блакитний + бузковий

Поєднання двох холодних відтінків стильно освіжить гардероб. До такого поєднання слід додати нюдові та білі топи, які стануть нейтральним доповненням.

Фуксія + морквяний

Таке насичене поєднання відмінно виглядає з золотими прикрасами.

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