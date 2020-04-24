Головна Новини
24 квітня • оновлено в 23:13
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Наймодніші кольори 2020 року: як бути стильною

1.6т
Читати матеріал російською

Щоб виглядати стильно, недостатньо купувати трендовий одяг. Необхідно ще й правильно вміти поєднувати кольори і відтінки.

Про п'ять яскравих і небанальних поєднань, які виглядають дуже стильно пише видання Cosmopolitan.

Наймодніші кольори 2020 року: як бути стильною

Бежевий + рожевий

Бежеві і коричневі відтінки відмінно виглядають з ніжно-рожевим спектром. Виходить досить яскраве, але елегантне поєднання.

Наймодніші кольори 2020 року: як бути стильною

Лаванда + лимон

Від цього поєднання так і віє свіжістю і літнім настроєм.

Наймодніші кольори 2020 року: як бути стильною

Апельсиновий + відтінок морської хвилі

Ці кольори виглядають досить контрастно, але гармонійно і чимось нагадують красиві відтінки коралових рифів.

Наймодніші кольори 2020 року: як бути стильною

Ніжно-блакитний + бузковий

Поєднання двох холодних відтінків стильно освіжить гардероб. До такого поєднання слід додати нюдові та білі топи, які стануть нейтральним доповненням.

Наймодніші кольори 2020 року: як бути стильною

Фуксія + морквяний

Таке насичене поєднання відмінно виглядає з золотими прикрасами.

Наймодніші кольори 2020 року: як бути стильною

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, яке взуття буде популярним навесні та влітку 2020 року. А також, які моделі зіпсують будь-який образ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Мода

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,8 мільйони осіб, загинули – понад 194 тисячі.

  • Шмигаль оголосив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень в Україні.

  • Ізраїльський препарат від коронавирусу дав приголомшливий результат: є перші врятовані.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • У США припинили використовувати препарат, яким лікують коронавірус в Україні. Він вбиває людей!

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги