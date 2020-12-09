Наймодніші джинси взимку 2021: названо популярні моделі

Якщо підібрати красиві та стильні джинси, то цієї зими ви будете блищати на будь-якому заході, навіть просто вийшовши в магазин. Крім того, ви зможете відчувати себе в теплі та комфорті.

Так, в цю холодну пору року актуальні моделі джинсів, які на сьогоднішній день не втратили свою популярність і будуть в тренді ще кілька років. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Джинси кльош

Ця модель знову повернулася в моду. Їх можна поєднувати із взуттям з гострим носком, а також на плоскій підошві або з каблуком середньої довжини. Варто відзначити, що під час вибору таких джинсів необхідно враховувати довжину – краще приміряти з тим взуттям, з яким будете їх носити.

Джинси кльош

Широкі джинси

Модель буде виглядати дуже стильно та красиво, якщо правильно їх підібрати. Так, широкі джинси можна поєднувати з вузькими сорочками класичного крою. Також будуть добре виглядати короткі курточки, кожушки і пальто. Крім того, не забувайте про взуття: сюди ідеально підійдуть чоботи на підборах.

Широкі джинси

Джинси в стилі печворк

Взимку 2021 у тренді буде саме ця модель. Такі джинси можна легко поєднувати з верхом, так як навіть маленький шматочок кольору може перейти в тон верху блузки, водолазки або туніки.

Джинси в стилі печворк

Прямі джинси

Ця модель є однією з базових речей, яку повинна мати кожна дівчина в своєму гардеробі. Джинси з м'якими прямими лініями і простим кроєм зроблять вас самими стильними в будь-який сезон, а особливо взимку 2021. Відзначимо, що прямі джинси ідеально підійдуть на будь-який тип фігури.

Прямі джинси

Джинси з розрізами внизу

Така модель буде завжди в тренді і зробить ваш образ ще надзвичайнішим. Так, джинси з розрізами ви можете поєднувати зі светрами з щільного матеріалу. Актуальна об'ємна в'язка буде виглядати ще крутіше, якщо заправити светр в брюки з защипами і широким поясом.

Джинси з розрізами внизу

Головну річ, яку необхідно придбати взимку 2020/2021 – це в'язані та трикотажні сукні. Вони створять цілісний і стильний образ, а також допоможуть утеплитися в цю холодну пору року.

У сезоні зима 2020/2021 в тренді залишаються модні светри з вирізами, які прикрасять кожну дівчину.

Також у зимовому гардеробі завжди повинен бути такий аксесуар як головний убір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які спідниці варто носити взимку 2020-2021, щоб виглядати стильно. Так, він порадив, який крій, принт і матеріал обрати.