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13 жовтня • оновлено в 13:34
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Наймодніші джинси осені: як виглядати стильно

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Джинси є невід'ємним елементом гардеробу практично кожної людини. Незважаючи на те, що цей одяг досить універсальний, кожен сезон дизайнери вдосконалюють його і додають нові елементи.

Восени в 2019 році наймоднішими варіантами будуть прямі білі джинси, джинси-кльош і джинси з незвичайним декором, пише "Cosmopolitan".

Наймодніші джинси осені: як виглядати стильно
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Прямі білі джинси

Використовуйте такі брюки, як "чисте полотно" і додавайте їм фарб у вигляді яскравої блузи або топа. Робіть ставку на класичний квітковий або сміливий анімалістичні принт.

Наймодніші джинси осені: як виглядати стильно

cosmo.com.ua

Джинси-кльош

Джинси-кльош несподівано знову "увірвалися" на подіуми. Поєднуйте їх з яскравими прінтованими блузами, а щоб образ не виглядав старомодним, додавайте до нього стильну міні-сумочку і трендове взуття.

Наймодніші джинси осені: як виглядати стильно

cosmo.com.ua

Джинси з незвичайним декором

Вишивка, малюнки, принти і навіть пір'я – дуже популярні в цьому сезоні. Єдине правило: щоб не виглядати комічно, поєднуйте такі джинси з максимально простим верхом.

Наймодніші джинси осені: як виглядати стильно

cosmo.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в моду увійшов новий і досить нестандартний аксесуар – діряві сумки, які більше нагадують прикраси у вигляді сиру, ніж предмет першої необхідності.

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