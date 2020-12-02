Наймодніші джинси 2021 року: фото новинок

Анастасія Польська Мода 13:36, 2.12.2020 Оновлено: 13:48, 2.12.2020

Оверсайз, висока посадка, банани і класика – таке розмаїття подарує можливість вільно поєднувати модні новинки зі своїми улюбленими речами із гардеробу і не зраджувати своєму стилю.

OBOZREVATEL проаналізував модні сезони наступного року і зібрав добірку найбільш трендових джинсів 2021 року.

Балони

Розширені штанини, які звужуються до низу, будуть на піку популярності починаючи з зимового сезону 2020/21. Балони, вони ж банани або слоучі, дозволяють візуально створити тонку талію і повторити вигини стегон, при цьому не сковуючи рухів.

Балони додали в свої модні колекції дизайнер Sandy Liang, модні будинки Dior і Calcaterra та інші.

Джинси балони.
Instagram Charlotte Groeneveld

Прямі

Класичні джинси, що облягають стегна і вільно спускаються від коліна, – класика, яка ніколи не вийде з моди. У таких джинсах модниця завжди залишається у виграші, адже вони поєднуються з улюбленим стилем: від кежуал до спорт-шику. Крім того, прямі джинси синього кольору – одна з головних речей базового гардероба.

Прямим джинсам віддали перевагу багато модних інфлюенсерів, а такі бренди, як Redemption і Veronica Beard, представили їх в своїх модних показах.

Прямі джинси.
Instagram Karolina Ościk-Alama

Оверсайз

Джинси "не за розміром" подобаються далеко не всім, оскільки додають об'єму на ногах і в талії. Крім того, їх непросто підібрати. Найчастіше модниці знаходять свої ідеальні оверсайз джинси у чоловічому відділі. На літо можна підібрати такі джинси із тонкого деніму зі сміливими розрізами з боків.

Свої моделі джинсів оверсайз запропонували Giambattista Valli і Balenciaga.

Джинси оверсайз.
Instagram Aude-Julie Alingué

Джинси мом

Цей фасон просто створений для тих, кому не подобаються широкі балони і вузькі прямі. У міру вільні і з високою талією, такі джинси надають образу "розслаблений" вигляд. Як бонус, приховують животик і ховають пухкі ніжки.

Такі джинси можна вибрати в останній колекції MSGM або надихнутися стильними луками італьнского блогера і дизайнера Кьяри Ферраньї.

Джинси мом.
Instagram Кьяри Ферраньї

Із широкими підворотами і необробленим краєм

Такі новинки готує нам майбутні модні сезони 2021 року. Їх можна знайти у відомих брендів Hellessy, Balmain и Veronica Beard., а можна зробити самостійно. Ніхто не заважає підвернути або зробити бахрому по краях штанин зі старих джинсів. Джинси з підвороротами або укорочені з необробленим краєм найкраще поєднувати з високими черевиками або чобітьми.

Джинси із широкими підворотами
Instagram Aude-Julie Alingué
Джинси з необробленим краєм.
Instagram Xenia Adonts

Незвичайний крій

Творчих особистостей порадує новина про те, що в моду увійшли незвичайні дизайнерські моделі оригінального крою, які так і примагнічують до себе погляди. Останні колекції Y/Project і Burberry демонструють тягу дизайнерів змінювати саме верхню частину джинсів – застібки і пояса. Носити такі моделі краще з боді або заправляти в джинси приталені сорочки.

Джинси незвичайного крою.
Instagram Y / Project

Як повідомляв OBOZREVATEL, одяг з глибоким декольте нового виду став модним трендом в 2020 році. Відомі блогери продемонстрували модні луки в мережі.

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