Наймодніші чоловічі стрижки 2019-2020: топ-3

Стрижкою можна перетворити будь-яку людину до невпізнання. У 2019 трендом стали акуратність і доглянутий зовнішній вигляд.

У 2019 найпопулярнішими чоловічими стрижками і безумовними хітами стали стрижка канадка, стрижка британка і стрижка андеркат. При цьому в прийдешньому, 2020 році ці чоловічі стрижки ще залишаться в трендах, пише "Главред".

Стрижка андеркат

Чоловіча стрижка андеркат - це коротке волосся довжиною один-два сантиметри, на які як би накладаються, звисаючи, більш довгі пасма з верхівки. Плавного переходу між короткими і довгими волоссям при цьому немає. У міру відростання волосся стрижка зберігає свою чарівність.

sborodoy.com

Стрижка канадка

Суть стрижки канадки полягає в тому, що досить великий обсяг волосся залишається в області чола і тімені, при цьому потилиця стрижеться набагато коротше. Переходи між короткими і довгими волоссям плавні.

Такий варіант зачіски підходить чоловікам з будь-якою формою обличчя.

v-kosmose.com

Стрижка британка

Стрижка британка – це дуже коротка потилиця, обов'язкова наявність чубчика, при цьому її завжди філірують, і наявність проділу. Правда, стилісти не радять робити проділ власникам квадратного обличчя.

dlyarostavolos.com/

Як раніше писав OBOZREVATEL, стилісти на модних показах продемонстрували несподівані тренди зачісок цього сезону, а зірки вже почали щосили ними користуватися. На подіумах можна було побачити і брудну голову, і "зализане" волосся, і навіть неслухняні чубчикаи.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся