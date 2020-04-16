Наймодніше взуття весни 2020: топ-6

Як тільки закінчиться карантин і можна буде змінити домашні тапочки на "вуличне" взуття - багато модниць підуть у магазини, щоб придбати максимально трендові босоніжки, кросівки та мюлі.

Про те, яке взуття буде популярне навесні та влітку 2020 року пише Cosmopolitan.

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Елегантні босоніжки на тонких ремінцях

Хіт минулого літа, який не здає позицій і в 2020-му. Елегантні босоніжки на тонких ремінцях круто виглядають з жіночною сукнею-комбінацією та улюбленими джинсами.

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Шкіряні в'єтнамки

Незвичайний тренд, який у минулому сезоні приміряла Instagram-зірка Кім Кардаш'ян, стала дуже актуальною.

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Шльопанці і босоніжки на високій платформі

Шльопанці і босоніжки на масивній підошві - зручне і акцентне взуття, яке нагадує про шалені 2000-ні.

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Босоніжки з зав'язками на щиколотці

Така пара точно змусить звернути на вас увагу. А можна навіть спробувати модний прийом від зірок street style - зав'язувати ремінці прямо поверх штанів.

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Грубі "татові" сандалі

Це ідеальне взуття просто на кожен день. Особливо стильно така пара буде виглядати, якщо зіграти на контрасті і носити її з жіночними сукнями і солом'яними сумочками.

cosmo.com.ua

Пастельні мюлі на підборах

Мюлі завоювали любов модниць по всьому світу за незмінну елегантність і комфорт.

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Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових сумок на весну 2020.