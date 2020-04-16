Головна Новини
17 квітня • оновлено в 00:05
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Наймодніше взуття весни 2020: топ-6

1.7т
Читати матеріал російською

Як тільки закінчиться карантин і можна буде змінити домашні тапочки на "вуличне" взуття - багато модниць підуть у магазини, щоб придбати максимально трендові босоніжки, кросівки та мюлі.

Про те, яке взуття буде популярне навесні та влітку 2020 року пише Cosmopolitan.

Наймодніше взуття весни 2020: топ-6

pexels.com

Елегантні босоніжки на тонких ремінцях

Хіт минулого літа, який не здає позицій і в 2020-му. Елегантні босоніжки на тонких ремінцях круто виглядають з жіночною сукнею-комбінацією та улюбленими джинсами.

Наймодніше взуття весни 2020: топ-6

cosmo.com.ua

Шкіряні в'єтнамки

Незвичайний тренд, який у минулому сезоні приміряла Instagram-зірка Кім Кардаш'ян, стала дуже актуальною.

Наймодніше взуття весни 2020: топ-6

cosmo.com.ua

Шльопанці і босоніжки на високій платформі

Шльопанці і босоніжки на масивній підошві - зручне і акцентне взуття, яке нагадує про шалені 2000-ні.

Наймодніше взуття весни 2020: топ-6

cosmo.com.ua

Босоніжки з зав'язками на щиколотці

Така пара точно змусить звернути на вас увагу. А можна навіть спробувати модний прийом від зірок street style - зав'язувати ремінці прямо поверх штанів.

Наймодніше взуття весни 2020: топ-6

cosmo.com.ua

Грубі "татові" сандалі

Це ідеальне взуття просто на кожен день. Особливо стильно така пара буде виглядати, якщо зіграти на контрасті і носити її з жіночними сукнями і солом'яними сумочками.

Наймодніше взуття весни 2020: топ-6

cosmo.com.ua

Пастельні мюлі на підборах

Мюлі завоювали любов модниць по всьому світу за незмінну елегантність і комфорт.

Наймодніше взуття весни 2020: топ-6

cosmo.com.ua

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових сумок на весну 2020.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Мода

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги