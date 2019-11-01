Вульгарна Шейк і Беррімор в пом'ятому платті: найгірше вбрання зірок на цьому тижні

На цьому тижні знаменитості побували на червоних доріжках премій, фестивалів або просто вийшли на прогулянку по місту. Однак деякі з них вибрали для цього не найвдаліші модні ансамблі і стали об'єктами для критики.

OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найгірших образів голлівудських зірок.

Актриса, продюсер і кінорежисер Дрю Беррімор побувала на цьому тижні на фестивалі WWD Honors 2019, який проходив в Нью-Йорку. Зірка позувала на червоній доріжці заходу в зеленій сукні, на якій вона вирішила не зав'язувати пояс, тому на фігурі вона виглядала трішки безформно. Свій образ артистка доповнила окулярами і срібними туфлями.

Дрю Беррімор

Також шанувальники помітили, що вбрання Беррімор було пом'яте, а нігті сильно відросли.

У пом'ятих штанах також вийшла у світ популярна актриса і модель індійського походження Пріянка Чопра. Вона доповнила свій образ блузою з V-подібним декольте.

Пріянка Чопра

Ірландська актриса Сірша Ронан на церемонію вручення премії Governors Awards-2019 прийшла в комбінезоні оверсайз з об'ємними рукавами, що виглядало не дуже привабливо.

Сірша Ронан

Також британська актриса Хелена Бонем Картер на цьому тижні взяла участь в церемонії вручення премії "Жінка року" журналу Harper's Bazaar. Вона приміряла вбрання в стилі total-black.

Хелена Бонем Картер

А всесвітньо відома модель Ірина Шейк на модному показі нової колекції Intimissimi в Вероні (Італія) з`явилася в напівпрозорому міні-платті прикрашеним паєтками, в якому в результаті засвітила груди.

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були зібрані найгірші вбрання зірок з 91-ї церемонії вручення премії Оскар-2019.

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