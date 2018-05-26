Найдорожча в світі модель знялася оголеною для культового глянцю

Одна з найпопулярніших і високооплачуваних моделей у світі, "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід стала героїнею свіжого номеру знаменитого глянцю Vogue.
Дівчина знялася повністю оголеною для французької версії журналу. Особливою загадковості додає те, що фотографія виконана в чорно-білій гамі. Її пікантний знімок розміщений на Instagram-акаунті Еllo tv.
В інтерв'ю для журналу Джіджі також розповіла, як на неї впливає її слава і наскільки важливу роль відіграють в її кар'єрі соціальні мережі.
Зазначимо, Хадід є однією з найпопулярніших персон на просторах Instagram. За її сторінкою стежать понад 40 мільйонів підписників з усього світу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита модель Джіджі Хадід розповіла, як їй доводиться обмежуватися в харчуванні, щоб підтримувати ідеальну форму.