Найдорожча в світі модель знялася оголеною для культового глянцю

Одна з найпопулярніших і високооплачуваних моделей у світі, "ангел" Victoria's Secret Джіджі Хадід стала героїнею свіжого номеру знаменитого глянцю Vogue.

Дівчина знялася повністю оголеною для французької версії журналу. Особливою загадковості додає те, що фотографія виконана в чорно-білій гамі. Її пікантний знімок розміщений на Instagram-акаунті Еllo tv.

В інтерв'ю для журналу Джіджі також розповіла, як на неї впливає її слава і наскільки важливу роль відіграють в її кар'єрі соціальні мережі.

Публікація від ELLO TV (@ellotv) 23 Май 2018 у 9:18 PDT

Новини Сестри Хадід знялися повністю голими для знаменитого глянцю

Зазначимо, Хадід є однією з найпопулярніших персон на просторах Instagram. За її сторінкою стежать понад 40 мільйонів підписників з усього світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита модель Джіджі Хадід розповіла, як їй доводиться обмежуватися в харчуванні, щоб підтримувати ідеальну форму.