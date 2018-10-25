Найдорожча пишнотіла модель захопила публіку оголеним тілом: пікантне фото

Культова американська модель формату plus-size, одна з найбільш високооплачуваних зірок соціальних мереж Ешлі Грем підкорила своїх прихильників спокусливими формами.

Ешлі показала знімок, на якому позувала у відвертому чорному бікіні, демонструючи пишну, жіночну фігуру і сексуальну засмагу. Гаряче зображення вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники 30-річної моделі захопилися її фігурою, а також відзначили, що будь-яке вбрання на ній буде сидіти відмінно, оскільки саме так і має виглядати справжня жінка.

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Всього за кілька годин фото набрало майже 200 тисяч лайків і сотні коментарів.

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