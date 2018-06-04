Найдорожча бікіні-модель захопила фанів оголеним тілом

Американська зірка соціальних мереж Алексіс Рен, яка є однією з найдорожчих бікіні-моделей, порадувала шанувальників спокусливим знімком.

Так, 21-річна знаменитість сфотографувалася практично голою, показавши публіці свою ідеальну фігуру. Відвертий знімок дівчина опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Алексіс Рен позувала топлес, а з одягу на ній - тільки відкриті трусики, які, до того ж, підкреслюють її підтягнуту "п'яту точку".

Публікація від Alexis Ren (@alexisren) 2 Чер 2018 о 12:11 PDT

Спокусливе фото привело в захват фанатів бікіні-моделі: за добу знімок зібрав понад 1,1 мільйона лайків, а також кілька тисяч коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Алексіс Рен взяла участь у відвертій фотосесії для журналу Sports Illustrated Swimsuit. На знімках дівчина також позувала практично голою.