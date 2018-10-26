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Найдорожча бікіні-модель показала голе тіло: гарячі фото

13тЧитати матеріал російською

21-річна американська бікіні-модель, яка була визнана найбільш високооплачуваною у Instagram, Алексіс Рен із Каліфорнії (США), взяла участь у відвертій фотосесії.

На знімках дівчина позує практично голою, прикриваючи пікантні частини тіла руками. Серія сміливих фотографій опублікована на її сторінці в Instagram.

Дівчина сфотографувалася в своїй квартирі, а з одягу на ній - лише спокуслива чорна білизна. На всіх знімках Алексіс позувала топлес.

Angel energy

Публікація від Alexis Ren (@alexisren)

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Гарячі фото викликали фурор у соціальній мережі: менш ніж за добу вони зібрали майже 700 тисяч лайків від користувачів, а також кілька тисяч коментарів.

Найдорожча бікіні-модель показала голе тіло: гарячі фото

Instagram @alexisren

Найдорожча бікіні-модель показала голе тіло: гарячі фото

Instagram @alexisren

Як повідомляв OBOZREVATEL, культова американська модель формату plus-size, одна з найбільш високооплачуваних зірок соціальних мереж Ешлі Грем підкорила своїх шанувальників спокусливими формами, показавши відвертий знімок.

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