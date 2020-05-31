Найбезглуздіші та кумедні капелюшки королівської сім'ї Великобританії. Фоторепортаж

Королівське сімейство Великобританії, незважаючи на всю свою манірність та певну недоступність для простого народу, багато років фактично виконує роль інфлюінсерів, що показують британцям, як потрібно жити, до чого прагнути та, звісно, що носити.

І все б нічого, адже про гардеробом королівської сім'ї опікуються якщо не кращі, то одні з кращих модельєрів світу. Однак є одна деталь, якою королівська сім'я немов дражнить британців. Йдеться про дивакуваті капелюшки, які раз у раз з'являються на головах, якщо не королеви, то вже принцес.

OBOZREVATEL зібрав 14 найкумедніших капелюхів, в яких члени королівської сім'ї з'являлися на публіці.

Цікаво, що фавориткою "божевільного капелюшника" цілком могла б стати принцеса Йоркська Беатріс. Кажуть, одного разу королева Єлизавета II дала їй просту пораду – "якщо хочеш виділятися з натовпу, носи яскравий головний убір". Беатріс, судячи з усього, надто буквально сприйняла пораду бабусі. У наш фоторепортаж потрапили відразу шість її капелюшків.

принцеса Йоркська Беатріс

принцеса Йоркська Беатріс

принцеса Йоркська Беатріс

принцеса Йоркська Беатріс

принцеса Йоркська Беатріс

принцеса Йоркська Беатріс

Недалеко від порад королеви пішла і принцеса Йоркська Євгенія. Її капелюшки не тільки відрізняються дивною формою, але і яскравим кольором.

принцеса Йоркська Євгена

принцеса Йоркська Євгена

Промахи бувають і у герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. Один з її головних уборів виглядає так, немов на голову герцогині присіла пташка, інший – чи то як тарілка, чи то як капелюх, який випадково вдягли навиворіт.

герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон

герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон

Втім, її молодша сестра Піппа Міддлтон одного разу прийшла на королівські урочистості в капелюшку, який чимось нагадує оленячі роги.

Піппа Міддлтон

Друга дружина принца Чарльза, герцогиня Камілла теж вміє збентежити своїм головним убором. Так, формально це не капелюх, а тіара. Але виглядає, немов на голові у Камілли птах намагався звити гніздо з сухої трави.

Принц Чарльз і герцогиня Камілла

Що вже говорити, якщо навіть покійна принцеса Діана, яка свого часу вважалася іконою стилю, на один із заходів прийшла в капелюшку, який дуже схожий на інопланетний корабель. Втім, якщо оцінити весь образ Діани, то виглядало це як вишуканий торшер.

принцеса Діана

Ну і, звичайно ж, цей список був би не повним, якби в ньому не знайшлося місця для самої королеви. Так, традиційно Єлизавета II віддає перевагу суворим капелюшкам, які незначно відрізняються в дизайні, але різняться за кольором. Однак у 2012 році вона з'явилася на публіці в капелюсі, який дуже вже схожий на абажур бабусиної лампи.

королева Єлизавета II

Раніше OBOZREVATEL публікував 10 рідкісних фото молодої королеви Єлизавети II.

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