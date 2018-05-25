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Надія Дорофеєва вийшла в світ у сукні з високим розрізом за 18 тисяч гривень

2.5тЧитати новину російською

Солістка групи "Время и Стекло" Надія Дорофеєва продемонструвала ефектний образ.

Для зйомок "Ліги сміху" Надія вибрала оригінальне вбрання в горошок від українського бренду Marianna Senchina.

На фото в Instagram співачка позує в романтичному платті з оксамитовими бантами, вартістю 580 євро (17,700 гривень).

Надія Дорофеєва

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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Надя Дорофєєва засвітилася в купальнику

Свій образ Дорофеєва доповнила чорними босоніжками і масивними сережками.

Сукня як у Наді

скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Надія Дорофеєва потрапила на обкладинку популярного журналу Pink.

Особа
Надя Дорофєєва
Місце
Україна
Об'єкти
МодаСтиль
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