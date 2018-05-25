Надія Дорофеєва вийшла в світ у сукні з високим розрізом за 18 тисяч гривень

Солістка групи "Время и Стекло" Надія Дорофеєва продемонструвала ефектний образ.

Для зйомок "Ліги сміху" Надія вибрала оригінальне вбрання в горошок від українського бренду Marianna Senchina.

На фото в Instagram співачка позує в романтичному платті з оксамитовими бантами, вартістю 580 євро (17,700 гривень).

Надія Дорофеєва Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Новини Надя Дорофєєва засвітилася в купальнику

Свій образ Дорофеєва доповнила чорними босоніжками і масивними сережками.

Сукня як у Наді скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Надія Дорофеєва потрапила на обкладинку популярного журналу Pink.