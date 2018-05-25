Надія Дорофеєва вийшла в світ у сукні з високим розрізом за 18 тисяч гривень

Солістка групи "Время и Стекло" Надія Дорофеєва продемонструвала ефектний образ.
Для зйомок "Ліги сміху" Надія вибрала оригінальне вбрання в горошок від українського бренду Marianna Senchina.
На фото в Instagram співачка позує в романтичному платті з оксамитовими бантами, вартістю 580 євро (17,700 гривень).
Надія Дорофеєва
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Свій образ Дорофеєва доповнила чорними босоніжками і масивними сережками.
Сукня як у Наді
скріншот
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Надія Дорофеєва потрапила на обкладинку популярного журналу Pink.