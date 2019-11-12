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12 листопада • оновлено в 14:22
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"На полювання вийшла": депутатка потішила мережу відвертим вбранням у Раді

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Нардепи від "Слуги народу" продовжують демонструвати в Раді модні обновки. Днями в центрі уваги опинилася Олена Шуляк, а сьогодні в об'єктив потрапила Ірина Аллахвердієва.

Світлиною депутатки у Верховній Раді поділився фотограф Ян Доброносов в своєму Facebook.

Ірина Аллахвердієва

Ірина Аллахвердієва

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З огляду на фото, Ірина любить опинятися в центрі уваги. Адже на засіданні у Верховній Раді Аллахвердієва з'явилася в білій сукні вище коліна з мереживним верхом, крізь який просвічувалася нижня білизна.

Ірина Аллахвердієва

Ірина Аллахвердієва

Ян Доброносов

Під публікацією користувачі почали коментувати модний образ парламентарки:

"На полювання вийшла": депутатка потішила мережу відвертим вбранням у Раді
"На полювання вийшла": депутатка потішила мережу відвертим вбранням у Раді
"На полювання вийшла": депутатка потішила мережу відвертим вбранням у Раді
"На полювання вийшла": депутатка потішила мережу відвертим вбранням у Раді

Зазначимо, що Ірина наразі є членкинею Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, головою підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.

Ірина Аллахвердієва

Ірина Аллахвердієва

Ян Доброносов

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