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На межі: бюст Ріанни не вмістився в сукні-обгортці

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У Лондоні пройшла прем'єра кримінальної драми "8 подруг Оушена". Стрічку представили виконавці головних ролей - Сандра Баллок, Ріанна, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон.

Співачка Ріанна продемонструвала сміливий образ на червоній доріжці. Виконавиця обрала вбання з пікантним вирізом, що нагадує золоту фольгу від Poiret.

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Свою ефектну сукню Ріанна доповнила босоніжками від Giuseppe Zanotti і клатчем від Christian Louboutin. Волосся зірка зібрала в пучок.

Ріанна

Фото: Getty

Ріанна

Фото: Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що американська співачка Ріанна презентувала свій бренд нижньої білизни .

Особа
Ріанна
Місце
США
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