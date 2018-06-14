На межі: бюст Ріанни не вмістився в сукні-обгортці

У Лондоні пройшла прем'єра кримінальної драми "8 подруг Оушена". Стрічку представили виконавці головних ролей - Сандра Баллок, Ріанна, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон.

Співачка Ріанна продемонструвала сміливий образ на червоній доріжці. Виконавиця обрала вбання з пікантним вирізом, що нагадує золоту фольгу від Poiret.

Свою ефектну сукню Ріанна доповнила босоніжками від Giuseppe Zanotti і клатчем від Christian Louboutin. Волосся зірка зібрала в пучок.

Ріанна Фото: Getty

Ріанна Фото: Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що американська співачка Ріанна презентувала свій бренд нижньої білизни .