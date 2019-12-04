Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська вразила шанувальників відвертим вбранням на премії М1 Music Awards.
Зірка вийшла на сцену в червоній сукні-максі з об'ємними рукавами, під якою не було бюстгальтера, а образ доповнила довгими сережками й сріблястими туфлями.
Ольга Цибульська у відвертій сукні на премії М1 Music Awards
"Коли ведеш найграндіознішу музичну премію країни М1 Music Awards із самого її заснування, то дивувати щоразу все важче. Проте нереально цікаво й хвилююче. Як думаєш, вийшло?" – запитала зірка на своїй сторінці в Instagram.
Ольга Цибульська у відвертій сукні
instagram / cybulskaya
Шанувальники в коментарях заявили, що Ольга виглядає чудово в будь-якому вбранні.
"Вам все дуже пасує", "Ви чарівна! Вау, така красуня", "Просто шикарна у всіх вбраннях", – відреагували шанувальники.
Ольга Цибульська на М1 Music Awards – образ 2
instagram / cybulskaya
Ольга Цибульська на М1 Music Awards – образ 3
instagram / cybulskaya
Хочеш на таємну вечірку для фанів? Заповнюй анкету в сторіс!😍⠀ ⠀ Я особисто прочитаю кожну заявку і якщо відчую, що тобі дійсно цікаво те, що я роблю - запрошу на закриту зустріч. Там оберу голову офіційного фан-клубу, який стане повноцінною частиною команди. ⠀ А ще розкажу особисті подробиці, що ховаю від журналістів 🔥 ⠀ ⠀ Став "+", якщо заповнив анкету! ⠀ ⠀ Чекаю. Цьом💋⠀ ⠀ #cybulskaya #фанцибульська #фанзустріч
Цибульська на М1 Music Awards
instagram/cybulskaya
Як повідомляв OBOZREVATEL, одним з найнесподіваніших виходів на червону доріжку премії М1 Music Awards стала поява співака Gena VITER. Він в'їхав на коні.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram