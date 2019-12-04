Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська вразила шанувальників відвертим вбранням на премії М1 Music Awards.

Зірка вийшла на сцену в червоній сукні-максі з об'ємними рукавами, під якою не було бюстгальтера, а образ доповнила довгими сережками й сріблястими туфлями.

Ольга Цибульська у відвертій сукні на премії М1 Music Awards

"Коли ведеш найграндіознішу музичну премію країни М1 Music Awards із самого її заснування, то дивувати щоразу все важче. Проте нереально цікаво й хвилююче. Як думаєш, вийшло?" – запитала зірка на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Цибульська у відвертій сукні instagram / cybulskaya

Шанувальники в коментарях заявили, що Ольга виглядає чудово в будь-якому вбранні.

"Вам все дуже пасує", "Ви чарівна! Вау, така красуня", "Просто шикарна у всіх вбраннях", – відреагували шанувальники.

Ольга Цибульська на М1 Music Awards – образ 2 instagram / cybulskaya

Ольга Цибульська на М1 Music Awards – образ 3 instagram / cybulskaya

Цибульська на М1 Music Awards instagram/cybulskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним з найнесподіваніших виходів на червону доріжку премії М1 Music Awards стала поява співака Gena VITER. Він в'їхав на коні.

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