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4 грудня • оновлено в 19:25
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На голе тіло без ліфчика: Цибульська викликала ажіотаж відвертим вбранням на М1 Music Awards

7.3т
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Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська вразила шанувальників відвертим вбранням на премії М1 Music Awards.

Зірка вийшла на сцену в червоній сукні-максі з об'ємними рукавами, під якою не було бюстгальтера, а образ доповнила довгими сережками й сріблястими туфлями.

Ольга Цибульська у відвертій сукні на премії М1 Music Awards

Ольга Цибульська у відвертій сукні на премії М1 Music Awards

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"Коли ведеш найграндіознішу музичну премію країни М1 Music Awards із самого її заснування, то дивувати щоразу все важче. Проте нереально цікаво й хвилююче. Як думаєш, вийшло?" – запитала зірка на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Цибульська у відвертій сукні

Ольга Цибульська у відвертій сукні

instagram / cybulskaya

Шанувальники в коментарях заявили, що Ольга виглядає чудово в будь-якому вбранні.

"Вам все дуже пасує", "Ви чарівна! Вау, така красуня", "Просто шикарна у всіх вбраннях", – відреагували шанувальники.

Ольга Цибульська на М1 Music Awards – образ 2

Ольга Цибульська на М1 Music Awards – образ 2

instagram / cybulskaya

Ольга Цибульська на М1 Music Awards – образ 3

Ольга Цибульська на М1 Music Awards – образ 3

instagram / cybulskaya

На голе тіло без ліфчика: Цибульська викликала ажіотаж відвертим вбранням на М1 Music Awards
На голе тіло без ліфчика: Цибульська викликала ажіотаж відвертим вбранням на М1 Music Awards

Хочеш на таємну вечірку для фанів? Заповнюй анкету в сторіс!😍⠀ ⠀ Я особисто прочитаю кожну заявку і якщо відчую, що тобі дійсно цікаво те, що я роблю - запрошу на закриту зустріч. Там оберу голову офіційного фан-клубу, який стане повноцінною частиною команди. ⠀ А ще розкажу особисті подробиці, що ховаю від журналістів 🔥 ⠀ ⠀ Став "+", якщо заповнив анкету! ⠀ ⠀ Чекаю. Цьом💋⠀ ⠀ #cybulskaya #фанцибульська #фанзустріч

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Цибульська на М1 Music Awards

Цибульська на М1 Music Awards

instagram/cybulskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним з найнесподіваніших виходів на червону доріжку премії М1 Music Awards стала поява співака Gena VITER. Він в'їхав на коні.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Оля Цибульська
Місце
Україна Київ
Теги
музика Мода фотографии фотосессія шоу-бизнес
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
вобщем есть что любить только пусть выучит кто Анну Каренину написал
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