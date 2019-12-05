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5 грудня • оновлено в 22:38
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Могилевська приголомшила шанувальників стрункою фігурою у відвертому вбранні

3.3т
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Популярна українська співачка і продюсерка Наталія Могилевська приголомшила шанувальників відвертим вбранням.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію фотографій, на яких демонструє розкішну фігуру на зйомках "Ніч Супер Хітів".

Так, на фото Могилевська позувала у відвертій сукні з паєтками, в якій повністю оголено стрункі ноги. Образ доповнила чорна шпилька. З плечей спускалися ланцюжки, а пальці на одній руці прикрашали персні.

Наталя Могилевська у відвертому вбранні

Наталя Могилевська у відвертому вбранні

instagram / nataliya_mogilevskaya

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У шанувальників не було слів, щоб висловити захоплення артисткою. У коментарях написали, що вона виглядает приголомшливо.

Наталя Могилевська – спокусливий образ

Наталя Могилевська – спокусливий образ

instagram / nataliya_mogilevskaya

"Просто красуня", "Всі круті, але перша – це секс і вогонь! Цей погляд. Запеклі фото, дуже спекотні", – написали в мережі.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська

instagram / nataliya_mogilevskaya

Могилевська приголомшила шанувальників стрункою фігурою у відвертому вбранні
Могилевська приголомшила шанувальників стрункою фігурою у відвертому вбранні
Могилевська приголомшила шанувальників стрункою фігурою у відвертому вбранні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Могилевська зробила відверту заяву про своє особисте життя. Артистка заявила, що закохана і має стосунки.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Наталя Могилевська
Місце
Україна
Теги
Мода фотосессія фотографии
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Сегодня на НьюсВан в 15.20 на программу пришел гость Анатолий Пешко просто в хлам! Он заболел боярской. Включите на Ютубе НьюсВан и отматайте не 15.20. Жесть, Россия смотрит.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Фффу бля
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