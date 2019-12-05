Могилевська приголомшила шанувальників стрункою фігурою у відвертому вбранні

Популярна українська співачка і продюсерка Наталія Могилевська приголомшила шанувальників відвертим вбранням.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала серію фотографій, на яких демонструє розкішну фігуру на зйомках "Ніч Супер Хітів".
Так, на фото Могилевська позувала у відвертій сукні з паєтками, в якій повністю оголено стрункі ноги. Образ доповнила чорна шпилька. З плечей спускалися ланцюжки, а пальці на одній руці прикрашали персні.
Наталя Могилевська у відвертому вбранні
instagram / nataliya_mogilevskaya
У шанувальників не було слів, щоб висловити захоплення артисткою. У коментарях написали, що вона виглядает приголомшливо.
Наталя Могилевська – спокусливий образ
instagram / nataliya_mogilevskaya
"Просто красуня", "Всі круті, але перша – це секс і вогонь! Цей погляд. Запеклі фото, дуже спекотні", – написали в мережі.
Наталя Могилевська
instagram / nataliya_mogilevskaya
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Могилевська зробила відверту заяву про своє особисте життя. Артистка заявила, що закохана і має стосунки.
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