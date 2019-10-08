Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Незалежно від погоди і пори року, справжня жінка хоче виглядати чудово і намагається підкреслити свою індивідуальність за рахунок одягу. Однак в холодну пору року зробити це набагато складніше.

Тому OBOZREVATEL підготував добірку з найкрасивішого, стильного і теплого верхнього одягу на зиму 2020 року.

Короткий пуховик

Цієї зими ніяк не обійтися без теплого пуховика. Свою увагу варто звернути на укорочені моделі oversize-крою всіляких забарвлень. Зазначимо, що такий пуховик підійде під класичний костюм, спідницю з довгими чобітьми і навіть під спортивний костюм.

Фото: shafa.ua

Фото: beautylooks.ru

Фото: lady.tochka.net

Фото: lady.tochka.net

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Кейп

Не менш популярними будуть і "гібридні" кейпи: дизайнери продемонстрували на зиму не тільки кейп-пальто, але і кейпи-дублянки, кейпи-парки і хутряні кейпи. Зазначимо, що вибирати моделі варто чим довші — аж до довжини максі. Вони будуть відмінно поєднуватися з легінсами, вузькими прямими штанами або сукнею-футляром.

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Фото: fashion-woman.com

Штучна шуба (Teddy Bear)

Плюшеве пальто, шуба-чебурашка або Teddy Bear — всі ці назви характеризують одну з найбільш трендових моделей штучних шуб на зиму 2020 року. Вони, як правило, маю бежевий або коричневий відтінок крою оверсайз. Така шуба буде відмінно поєднуватися з грубими черевиками і повсякденними образами.

Фото: gold-fox.ru

Фото: gold-fox.ru

Фото: beautylooks.ru

Фото: klubok.com

Парка

До сьогодні в зимовий період не втрачають своєї популярності і парки з утеплювачем з хутра. В тренді будуть такі відтінки як хакі, сині, чорні, сірі і в стилі мілітарі. Вони також будуть відмінно поєднуватися з повсякденними образами.

Фото: lady.tochka.net

Фото: zimniy-sezon.com

Фото: feminissimo.ru

Фото: lady.tochka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представники інституту Pantone, які працюють над дослідженням наймодніших кольорів сезону, назвали трендові відтінки весни/літа 2020 року.

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