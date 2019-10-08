Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Незалежно від погоди і пори року, справжня жінка хоче виглядати чудово і намагається підкреслити свою індивідуальність за рахунок одягу. Однак в холодну пору року зробити це набагато складніше.
Тому OBOZREVATEL підготував добірку з найкрасивішого, стильного і теплого верхнього одягу на зиму 2020 року.
Короткий пуховик
Цієї зими ніяк не обійтися без теплого пуховика. Свою увагу варто звернути на укорочені моделі oversize-крою всіляких забарвлень. Зазначимо, що такий пуховик підійде під класичний костюм, спідницю з довгими чобітьми і навіть під спортивний костюм.
Фото: shafa.ua
Фото: beautylooks.ru
Фото: lady.tochka.net
Фото: lady.tochka.net
Кейп
Не менш популярними будуть і "гібридні" кейпи: дизайнери продемонстрували на зиму не тільки кейп-пальто, але і кейпи-дублянки, кейпи-парки і хутряні кейпи. Зазначимо, що вибирати моделі варто чим довші — аж до довжини максі. Вони будуть відмінно поєднуватися з легінсами, вузькими прямими штанами або сукнею-футляром.
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Фото: fashion-woman.com
Штучна шуба (Teddy Bear)
Плюшеве пальто, шуба-чебурашка або Teddy Bear — всі ці назви характеризують одну з найбільш трендових моделей штучних шуб на зиму 2020 року. Вони, як правило, маю бежевий або коричневий відтінок крою оверсайз. Така шуба буде відмінно поєднуватися з грубими черевиками і повсякденними образами.
Фото: gold-fox.ru
Фото: gold-fox.ru
Фото: beautylooks.ru
Фото: klubok.com
Парка
До сьогодні в зимовий період не втрачають своєї популярності і парки з утеплювачем з хутра. В тренді будуть такі відтінки як хакі, сині, чорні, сірі і в стилі мілітарі. Вони також будуть відмінно поєднуватися з повсякденними образами.
Фото: lady.tochka.net
Фото: zimniy-sezon.com
Фото: feminissimo.ru
Фото: lady.tochka.net
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представники інституту Pantone, які працюють над дослідженням наймодніших кольорів сезону, назвали трендові відтінки весни/літа 2020 року.
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