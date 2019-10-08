Головна Новини
8 жовтня • оновлено в 13:32
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

1.8т Читати матеріал російською

Незалежно від погоди і пори року, справжня жінка хоче виглядати чудово і намагається підкреслити свою індивідуальність за рахунок одягу. Однак в холодну пору року зробити це набагато складніше.

Тому OBOZREVATEL підготував добірку з найкрасивішого, стильного і теплого верхнього одягу на зиму 2020 року.

Короткий пуховик

Цієї зими ніяк не обійтися без теплого пуховика. Свою увагу варто звернути на укорочені моделі oversize-крою всіляких забарвлень. Зазначимо, що такий пуховик підійде під класичний костюм, спідницю з довгими чобітьми і навіть під спортивний костюм.

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: shafa.ua

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: beautylooks.ru

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: lady.tochka.net

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: lady.tochka.net

Новини
Названа наймодніша чоловіча стрижка 2020 року

Кейп

Не менш популярними будуть і "гібридні" кейпи: дизайнери продемонстрували на зиму не тільки кейп-пальто, але і кейпи-дублянки, кейпи-парки і хутряні кейпи. Зазначимо, що вибирати моделі варто чим довші — аж до довжини максі. Вони будуть відмінно поєднуватися з легінсами, вузькими прямими штанами або сукнею-футляром.

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: fashion-woman.com

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: fashion-woman.com

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: fashion-woman.com

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: fashion-woman.com

Штучна шуба (Teddy Bear)

Плюшеве пальто, шуба-чебурашка або Teddy Bear — всі ці назви характеризують одну з найбільш трендових моделей штучних шуб на зиму 2020 року. Вони, як правило, маю бежевий або коричневий відтінок крою оверсайз. Така шуба буде відмінно поєднуватися з грубими черевиками і повсякденними образами.

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: gold-fox.ru

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: gold-fox.ru

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: beautylooks.ru

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: klubok.com

Парка

До сьогодні в зимовий період не втрачають своєї популярності і парки з утеплювачем з хутра. В тренді будуть такі відтінки як хакі, сині, чорні, сірі і в стилі мілітарі. Вони також будуть відмінно поєднуватися з повсякденними образами.

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: lady.tochka.net

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: zimniy-sezon.com

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: feminissimo.ru

Модний верхній одяг на зиму 2020 року: топ-4 трендових варіанти

Фото: lady.tochka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представники інституту Pantone, які працюють над дослідженням наймодніших кольорів сезону, назвали трендові відтінки весни/літа 2020 року.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
4
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Полная безвкусица.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel