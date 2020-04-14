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14 квітня • оновлено в 13:56
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Модний верхній одяг на весну 2020 року: топ-4 трендові варіанти на кожен день

1.8т
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З настянням весни дівчатам та жінкам, які завжди прагнуть виглядати модно, слід ознайомитись з новими варіантами та трендами верхнього одягу.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував топ-4 модних тренди, які будуть особливо популярні навесні 2020-го.

Прозора куртка

Куртки виконані з прозорого матеріалу на зразок пластика або ж плівки, є головним трендом весни 2020. Так, їх можна носити зі світлою сорочкою та з вузькими джинсами, або ж з сукнями.

Модний верхній одяг на весну 2020 року: топ-4 варіанти на кожен день

Фото: cosmo.ru

Модний верхній одяг на весну 2020 року: топ-4 варіанти на кожен день

Фото: cosmo.ru

Стьобане пальто

Стьобане пальто – універсальний весняний варіант на кожен день. Його можна носити з джинсами кльош і туфлями, а також з ботильйони. Найпопулярніші кольори даної моделі – хакі, блідо-жовтий і вершковий.

Модний верхній одяг на весну 2020 року: топ-4 варіанти на кожен день

Фото: cosmo.ru

Модний верхній одяг на весну 2020 року: топ-4 варіанти на кожен день

Фото: golos.ua

Тренч

Тренч залишається основою демісезонного гардероба. Робіть ставку на максимально класичну модель, яку легко буде поєднувати з усім іншим одягом у шафі.

Модний верхній одяг на весну 2020 року: топ-4 варіанти на кожен день

Фото: ledysoveti.ru

Модний верхній одяг на весну 2020 року: топ-4 варіанти на кожен день

Фото: ledysoveti.ru

Шкіряний плащ

Шкіра була і залишається однією з ключових тенденцій весняного сезону. Поєднуйте модний шкіряний верхній одяг з прямими джинсами, класичними кедами та оверсайз-світшотами.

Модний верхній одяг на весну 2020 року: топ-4 варіанти на кожен день

Фото: ledysoveti.ru

Модний верхній одяг на весну 2020 року: топ-4 варіанти на кожен день

Фото: ledysoveti.ru

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових сумок на весну 2020.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
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Комментарии на сайте не модерированы
Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Что кому идет, то и модно. тем более весной все на карантине
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Lady Мода

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