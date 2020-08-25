Модний верхній одяг на осінь 2020 року: 6 трендових варіантів

З настанням осіннього сезону дівчатам та жінкам, які завжди прагнуть виглядати модно, слід ознайомитись з новими варіантами та трендами верхнього одягу.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував 6 модних трендів, які будуть особливо популярні восени 2020 року.

Кейп

Одним з найпопулярніших варіантів верхнього одягу на осінь 2020 буде кейп. Дизайнери представили кілька моделей: кейп-пальто, кейп-дублянка і кейп-парка. Зазначимо, що вони будуть відмінно поєднуватися з сукнею, спідницями та вузькими прямими штанами.

1001sovety.ru

1001sovety.ru

Шкіряна куртка в байкерському стилі

Цієї осені продовжують залишатися в моді шкіряні куртки. Найпопулярнішими у 2020 році будуть моделі в байкерському стилі. Їх можна носити з джинсами moms та з кросівками, а також з грубими черевиками. В основному в колекціях люксових брендів вони представлені в чорному та бордовому кольорі.

1001sovety.ru

zara.com

Дутий пуховик

Для більш прохолодної погоди варто придбати й дуті пуховики. Він більше підійде для стрітстайл-образів, і буде відмінно гармоніювати в поєднанні з джинсами та легким светром. На осінь 2020 року найкраще обирати асиметричні фасони, щоб бути максимально в тренді.

topxstyle.ru

pinterest.com

Стьобане пальто

Стьобане пальто – універсальний осінній варіант на кожен день. Його можна носити з джинсами кльош і туфлями, а також з ботильйонами. Найпопулярніші кольори даної моделі – хакі, блідо-жовтий і вершковий.

cosmo.ru

golos.ua

Куртка зі штучної овчини

Така куртка допоможе виглядати стильно восени та при цьому не дасть замерзнути, навіть якщо вона зі штучного хутра. Її можна поєднувати як з класичним вбранням, так і з повсякденним.

pinterest.com

pinterest.com

Пальто довжини максі

Не менш популярним восени 2020 року буде пальто довжини максі. Воно підійде абсолютно до будь-якого вбрання. До речі, доповнити свій образ можна шапкою, кепкою або ж капелюхом.

omode.info

anna-style.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти моди назвали головні тренди осені 2020 року, проаналізувавши street style фотографії зірок та нові колекції популярних модних домів.