Модний пенсіонер з Японії підкорив мережу

Онук 84-річного японського пенсіонера Тітсуя зробив з нього зірку Instagram, провівши модний експеримент.
За даними Bored Panda, Наоя Кудо приїхав до дідуся на канікули, нарядив літнього чоловіка і зробив масу яскравих фотографій.
Модний пенсіонер з Японії Тітсуя
boredpanda / Instagram
Результат так сподобався хлопцю, що він вирішив показати модного дідуся всьому світу. Так, Тітсуя, несподівано для себе, став справжньою зіркою мережі. В Instagram у модного дідуся вже є понад 88 тисяч постійних підписників, а популярність тільки зростає.
Модному Тітсуї позаздрять навіть хіпстери
boredpanda / Instagram
Тітсуя - мода
boredpanda / Instagram
Модний японський пенсіонер
boredpanda / Instagram
японський пенсіонер
boredpanda / Instagram
пенсіонер
boredpanda / Instagram
Тітсуя з жінкою
boredpanda / Instagram
Тітсуя в шкіряній куртці
boredpanda / Instagram
Пенсіонер в модному тренчі
boredpanda / Instagram
Тітсуя в толстовці
boredpanda / Instagram
Модний Тітсуя за кермом
boredpanda / Instagram
Японія - Тітсуя
boredpanda / Instagram
Тітсуя в модному прикиді
boredpanda / Instagram
модний Тітсуя
boredpanda / Instagram
У толстовці
boredpanda / Instagram
Тітсуя у вушанці
Модний Тітсуя вдома
boredpanda / Instagram
Тітсуя в стильній куртці та капелюсі
boredpanda / Instagram
Тітсуя з портретом
boredpanda / Instagram
Тітсуя за комп'ютером
boredpanda / Instagram
Тітсуя в тренчі та кепці
boredpanda / Instagram
Тітсуя в яскравому луку
boredpanda / Instagram
Тітсуя на природі
boredpanda / Instagram
Тітсуя в кепці
boredpanda / Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році стериотипи в світі моди порвала 70-річна пенсіонерка з Київської області Галина Герасимова. Жінка стала обличчям модного глянцю L`OFFICIEL.
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