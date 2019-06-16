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Модний пенсіонер з Японії підкорив мережу

15.3тЧитати матеріал російською

Онук 84-річного японського пенсіонера Тітсуя зробив з нього зірку Instagram, провівши модний експеримент.

За даними Bored Panda, Наоя Кудо приїхав до дідуся на канікули, нарядив літнього чоловіка і зробив масу яскравих фотографій.

Модний пенсіонер з Японії Тітсуя

Модний пенсіонер з Японії Тітсуя

boredpanda / Instagram

Результат так сподобався хлопцю, що він вирішив показати модного дідуся всьому світу. Так, Тітсуя, несподівано для себе, став справжньою зіркою мережі. В Instagram у модного дідуся вже є понад 88 тисяч постійних підписників, а популярність тільки зростає.

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Модному Тітсуї позаздрять навіть хіпстери

Модному Тітсуї позаздрять навіть хіпстери

boredpanda / Instagram

Тітсуя - мода

Тітсуя - мода

boredpanda / Instagram

Модний японський пенсіонер

Модний японський пенсіонер

boredpanda / Instagram

японський пенсіонер

японський пенсіонер

boredpanda / Instagram

пенсіонер

пенсіонер

boredpanda / Instagram

Тітсуя з жінкою

Тітсуя з жінкою

boredpanda / Instagram

Тітсуя в шкіряній куртці

Тітсуя в шкіряній куртці

boredpanda / Instagram

Пенсіонер в модному тренчі

Пенсіонер в модному тренчі

boredpanda / Instagram

Тітсуя в толстовці

Тітсуя в толстовці

boredpanda / Instagram

Модний Тітсуя за кермом

Модний Тітсуя за кермом

boredpanda / Instagram

Японія - Тітсуя

Японія - Тітсуя

boredpanda / Instagram

Тітсуя в модному прикиді

Тітсуя в модному прикиді

boredpanda / Instagram

модний Тітсуя

модний Тітсуя

boredpanda / Instagram

У толстовці

У толстовці

boredpanda / Instagram

Тітсуя у вушанці

Тітсуя у вушанці

Модний Тітсуя вдома

Модний Тітсуя вдома

boredpanda / Instagram

Тітсуя в стильній куртці та капелюсі

Тітсуя в стильній куртці та капелюсі

boredpanda / Instagram

Тітсуя з портретом

Тітсуя з портретом

boredpanda / Instagram

Тітсуя за комп'ютером

Тітсуя за комп'ютером

boredpanda / Instagram

Тітсуя в тренчі та кепці

Тітсуя в тренчі та кепці

boredpanda / Instagram

Тітсуя в яскравому луку

Тітсуя в яскравому луку

boredpanda / Instagram

Тітсуя на природі

Тітсуя на природі

boredpanda / Instagram

Тітсуя в кепці

Тітсуя в кепці

boredpanda / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році стериотипи в світі моди порвала 70-річна пенсіонерка з Київської області Галина Герасимова. Жінка стала обличчям модного глянцю L`OFFICIEL.

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Місце
Японія
Теги
InstagramМода
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