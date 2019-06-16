Модний пенсіонер з Японії підкорив мережу

Онук 84-річного японського пенсіонера Тітсуя зробив з нього зірку Instagram, провівши модний експеримент.

За даними Bored Panda, Наоя Кудо приїхав до дідуся на канікули, нарядив літнього чоловіка і зробив масу яскравих фотографій.

Модний пенсіонер з Японії Тітсуя boredpanda / Instagram

Результат так сподобався хлопцю, що він вирішив показати модного дідуся всьому світу. Так, Тітсуя, несподівано для себе, став справжньою зіркою мережі. В Instagram у модного дідуся вже є понад 88 тисяч постійних підписників, а популярність тільки зростає.

Модному Тітсуї позаздрять навіть хіпстери boredpanda / Instagram

Тітсуя - мода boredpanda / Instagram

Модний японський пенсіонер boredpanda / Instagram

японський пенсіонер boredpanda / Instagram

пенсіонер boredpanda / Instagram

Тітсуя з жінкою boredpanda / Instagram

Тітсуя в шкіряній куртці boredpanda / Instagram

Пенсіонер в модному тренчі boredpanda / Instagram

Тітсуя в толстовці boredpanda / Instagram

Модний Тітсуя за кермом boredpanda / Instagram

Японія - Тітсуя boredpanda / Instagram

Тітсуя в модному прикиді boredpanda / Instagram

модний Тітсуя boredpanda / Instagram

У толстовці boredpanda / Instagram

Тітсуя у вушанці

Модний Тітсуя вдома boredpanda / Instagram

Тітсуя в стильній куртці та капелюсі boredpanda / Instagram

Тітсуя з портретом boredpanda / Instagram

Тітсуя за комп'ютером boredpanda / Instagram

Тітсуя в тренчі та кепці boredpanda / Instagram

Тітсуя в яскравому луку boredpanda / Instagram

Тітсуя на природі boredpanda / Instagram

Тітсуя в кепці boredpanda / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році стериотипи в світі моди порвала 70-річна пенсіонерка з Київської області Галина Герасимова. Жінка стала обличчям модного глянцю L`OFFICIEL.

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