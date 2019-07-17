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Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

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Гарний педикюр — це не менш важлива складова ефектного образу дівчини, ніж манікюр. І не важливо, яка пору року на вулиці, ваші ніжки завжди повинні бути доглянутими.

OBOZREVATEL пропонує добірку прикладів трендового педикюру на 2019 рік.

Класичний френч

Якщо говорити про найпопулярніший дизайн, то на перше місце у 2019 році можна сміливо поставити педикюр в техніці френч. Він давно вважається класикою і підійде до будь-якого образу.

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: mirpozitiva.ru

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: mirpozitiva.ru

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: wlooks.ru

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Нюдовий

Також актуальним в цьому році буде нюдовий педикюр. Він підходить під будь-який одяг, взуття та настрій. Ніжки з ним будуть виглядати доглянуто і акуратно.

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: hochu.ua

З дзеркальною втиркою

Однією з останніх новинок в області дизайну нігтів стала дзеркальна втирка, що робить звичайне покриття ідеальним. Цей засіб підійде для святкового оформлення, але може прикрасити і класичний педикюр, внісши в нього нотку новизни і свіжості.

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: vplate.ru

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: beauty.ua

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: telegraf.com.ua

Неоновий

Безумовно, найяскравішою ідеєю педикюру у 2019 році можна назвати оформлення нігтів в неонових кольорах. При бажанні їх можна комбінувати між собою.

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: women-tusovka.ru

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: women-tusovka.ru

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: women-tusovka.ru

Матовий

Матовий педикюр в цьому році завоював серця багатьох модниць. Він виглядає благородно і елегантно. Зазначимо, що можна зробити матовим тільки один ніготь, а інші виділити глянцем або навпаки.

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: pix-feed.com

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: pix-feed.com

Модний педикюр 2019: названо топ-5 актуальних трендів

Фото: pix-feed.com

Раніше OBOZREVATEL також повідомляв про те, який манікюр буде в моді у 2019-му році.

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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
цену озвучте.баготеи.
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