Модний одяг, який зробить вас візуально гладшою: що не варто носити. Фото

За допомогою одягу можна приховати недоліки, вигідно підкреслити достоїнства і при бажанні повністю змінити пропорції фігури, зробивши себе стрункішою або вищою. Але є такі предмети гардеробу, які здатні спотворити навіть модельні параметри.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про те, які речі не варто носити, щоб не виглядати масивно.

Вільний светр

Даний предмет гардеробу дуже популярний серед представниць прекрасної статі восени й взимку. Светр допомагає відчувати тепло і комфорт. Але недоліком даного одягу є те, що він створює ілюзію "кульки", навіть якщо жінка має прекрасну фігурою.

verena.ru

beauty.ua

Сукня без чіткого силуету

Сукні без чіткого силуету виглядають як мішок, тому можуть зіпсувати навіть найстрункішу фігуру, адже вони візуально додають об`єму в абсолютно несподіваних місцях. Краще надавати перевагу більш приталеним фасонам, які підкреслять вигини фігури.

pinterest.com

miamiamine.com

Одяг з горизонтальними смужками

Якщо тонка талія – не ваша гідність, від речей з таким візерунком варто відмовитися. Тому що горизонтальна смужка візуально робить фігуру тільки ширшою.

yavmode.ru

Широка спідниця

Летюча призібрана на талії спідниця додасть об`єму вашій талії й особливо стегнам. Тому модель, яка щільно сидить на стегнах і трохи розширюється донизу, – більш гідний варіант.

dressinlove.ru

ladywomans.ru

Укорочені штаки скінні

Укорочені моделі самі по собі "ріжуть" ноги, візуально скорочуючи їх, а обтислі ще й підкреслюють їхню повноту. Тому краще замінити скінні на штани прямого силуету стандартної довжини до щиколотки.

ladywomans.ru

news.myseldon.com

Раніше OBOZREVATEL розповів про правильні варіанти одягу, які допоможуть жінкам виглядати візуально стрункішою.