Модний одяг, який зробить вас візуально гладшою: що не варто носити. Фото

За допомогою одягу можна приховати недоліки, вигідно підкреслити достоїнства і при бажанні повністю змінити пропорції фігури, зробивши себе стрункішою або вищою. Але є такі предмети гардеробу, які здатні спотворити навіть модельні параметри.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про те, які речі не варто носити, щоб не виглядати масивно.

Даний предмет гардеробу дуже популярний серед представниць прекрасної статі восени й взимку. Светр допомагає відчувати тепло і комфорт. Але недоліком даного одягу є те, що він створює ілюзію "кульки", навіть якщо жінка має прекрасну фігурою.

Сукні без чіткого силуету виглядають як мішок, тому можуть зіпсувати навіть найстрункішу фігуру, адже вони візуально додають об`єму в абсолютно несподіваних місцях. Краще надавати перевагу більш приталеним фасонам, які підкреслять вигини фігури.

Якщо тонка талія – не ваша гідність, від речей з таким візерунком варто відмовитися. Тому що горизонтальна смужка візуально робить фігуру тільки ширшою.

Летюча призібрана на талії спідниця додасть об`єму вашій талії й особливо стегнам. Тому модель, яка щільно сидить на стегнах і трохи розширюється донизу, – більш гідний варіант.

Укорочені моделі самі по собі "ріжуть" ноги, візуально скорочуючи їх, а обтислі ще й підкреслюють їхню повноту. Тому краще замінити скінні на штани прямого силуету стандартної довжини до щиколотки.

Раніше OBOZREVATEL розповів про правильні варіанти одягу, які допоможуть жінкам виглядати візуально стрункішою.