Модний манікюр на літо 2020: свіжі ідеї з фото

Аліна Мельник Мода 02:38, 25.05.2020

Літній манікюр дуже близький до весняного, але в той же час має свої особливості. Зокрема, він відрізняється більш яскравими квітами і різноманітністю малюнків.

Так, яскравий френч і різноманітні яскраві принти стануть головним трендом літа 2020. Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL публікує найсвіжіші ідеї для модного літнього манікюру.

Яскравий френч

Французький манікюр, як завжди, залишається в моді. Тільки цього разу він буде більш яскравим і насиченим.

Френч на літо
like-myself.ru
Кольоровий френч 2020
lifestylewomens.ru

Соковиті літні принти

Особливо актуально на нігтях влітку виглядають різноманітні тематичні принти: фрукти, ягоди, квіти – все, на що вистачить фантазії.

Манікюр з кавунами
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Манікюр з ананасами
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Манікюр з кокосами
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Манікюр з цитрусами
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Манікюр з лимонами
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Дизайн нігтів з кавунами
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Найкращі ідеї для манікюру
lifestylewomens.ru
Манікюр з малюнком
lifestylewomens.ru
Манікюр з квітами
like-myself.ru

Мазки на нігтях і акварельний манікюр

Такий оригінальний дизайн для нігтів підійде для будь-якої ситуації.

Мазки на нігтях
instagram.com/wings_beauty_space
Акварельний манікюр
instagram.com/wings_beauty_space

Море, пальми, пляж

Море, пляж, пісок, хвилі, пальми: все, що асоціюється з літом і відпусткою, можна сміливо зображати на нігтях.

Літній манікюр 2020
like-myself.ru
Манікюр з пальмами
like-myself.ru
Френч з малюнком моря
instagram.com/nails_yana_alushta

Горошок, краплі, роса

Для любительок романтики підійде ніжний манікюр з малюнком в горошок або росою на нігтях.

Манікюр з росою
instagram.com/dasha_nogotok/
Манікюр у горошок
instagram.com/kalytastudio

Геометричні малюнки

Стильна геометрія і різноманітні візерунки також будуть одним з хітів у манікюрі влітку 2020 року.

Геометричні малюнки на нігтях
like-myself.ru
Візерунки на нігтях
instagram.com/helen_bringsluck
Модний манікюр на літо
like-myself.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав, який манікюр не варто робити влітку 2020: названі антитренди.

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Lady Мода

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