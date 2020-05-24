Модний манікюр на літо 2020: свіжі ідеї з фото

Літній манікюр дуже близький до весняного, але в той же час має свої особливості. Зокрема, він відрізняється більш яскравими квітами і різноманітністю малюнків.

Так, яскравий френч і різноманітні яскраві принти стануть головним трендом літа 2020. Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL публікує найсвіжіші ідеї для модного літнього манікюру.

Яскравий френч

Французький манікюр, як завжди, залишається в моді. Тільки цього разу він буде більш яскравим і насиченим.

Френч на літо like-myself.ru

Кольоровий френч 2020 lifestylewomens.ru

Соковиті літні принти

Особливо актуально на нігтях влітку виглядають різноманітні тематичні принти: фрукти, ягоди, квіти – все, на що вистачить фантазії.

Манікюр з кавунами lifestylewomens.ru

Манікюр з ананасами like-myself.ru

Манікюр з кокосами like-myself.ru

Манікюр з цитрусами like-myself.ru

Манікюр з лимонами like-myself.ru

Дизайн нігтів з кавунами like-myself.ru

Найкращі ідеї для манікюру lifestylewomens.ru

Манікюр з малюнком lifestylewomens.ru

Манікюр з квітами like-myself.ru

Мазки на нігтях і акварельний манікюр

Такий оригінальний дизайн для нігтів підійде для будь-якої ситуації.

Мазки на нігтях instagram.com/wings_beauty_space

Акварельний манікюр instagram.com/wings_beauty_space

Море, пальми, пляж

Море, пляж, пісок, хвилі, пальми: все, що асоціюється з літом і відпусткою, можна сміливо зображати на нігтях.

Літній манікюр 2020 like-myself.ru

Манікюр з пальмами like-myself.ru

Френч з малюнком моря instagram.com/nails_yana_alushta

Горошок, краплі, роса

Для любительок романтики підійде ніжний манікюр з малюнком в горошок або росою на нігтях.

Манікюр з росою instagram.com/dasha_nogotok/

Манікюр у горошок instagram.com/kalytastudio

Геометричні малюнки

Стильна геометрія і різноманітні візерунки також будуть одним з хітів у манікюрі влітку 2020 року.

Геометричні малюнки на нігтях like-myself.ru

Візерунки на нігтях instagram.com/helen_bringsluck

Модний манікюр на літо like-myself.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав, який манікюр не варто робити влітку 2020: названі антитренди.