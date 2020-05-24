Модний манікюр на літо 2020: свіжі ідеї з фото
Літній манікюр дуже близький до весняного, але в той же час має свої особливості. Зокрема, він відрізняється більш яскравими квітами і різноманітністю малюнків.
Так, яскравий френч і різноманітні яскраві принти стануть головним трендом літа 2020. Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL публікує найсвіжіші ідеї для модного літнього манікюру.
Яскравий френч
Французький манікюр, як завжди, залишається в моді. Тільки цього разу він буде більш яскравим і насиченим.
Соковиті літні принти
Особливо актуально на нігтях влітку виглядають різноманітні тематичні принти: фрукти, ягоди, квіти – все, на що вистачить фантазії.
Мазки на нігтях і акварельний манікюр
Такий оригінальний дизайн для нігтів підійде для будь-якої ситуації.
Море, пальми, пляж
Море, пляж, пісок, хвилі, пальми: все, що асоціюється з літом і відпусткою, можна сміливо зображати на нігтях.
Горошок, краплі, роса
Для любительок романтики підійде ніжний манікюр з малюнком в горошок або росою на нігтях.
Геометричні малюнки
Стильна геометрія і різноманітні візерунки також будуть одним з хітів у манікюрі влітку 2020 року.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, який манікюр не варто робити влітку 2020: названі антитренди.