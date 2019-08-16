Модні тренди осені 2019: які штани обрати

Модні дизайнери в рамках показів своїх колекцій осінь-зима 2019/2020 продемонстрували, які штани будуть актуальними цього сезону.

На головних подіумах світу було представлено моделі й кольори на будь-який смак і фігуру. Залишається лише правильно підібрати потрібний тип штанів, які відмінно сидітимуть, а ви будете в тренді. OBOZREVATEL зробив добірку найактуальніших фасонів штанів, які будуть в моді восени і взимку.

Шкіряні штани

Sally LaPointe / Tom Ford Vogue

Уже не перший сезон любительки неформальних і екстравагантних образів можуть зі спокійною совістю дефілювати вулицями в облягаючих або широких шкіряних штанях різних кольорів. Цього сезону варто звернути увагу на відтінок ніжної м'яти, беж, і звичайно ж чорний.

Класика

Fendi / Alexandre Vauthier Vogue

Є одне заповітне правило: класика ніколи не вийде з моди. Це може бути однотонний костюм з контрастною блузою або майкою, а також штани у поєднанні з блейзером, кардиганом, масивним в'язаним светром. Але перед виходом на вулицю в класичних брюках обов'язково потрібно оглянути себе критичним поглядом. Якщо образ нагадує сувору вчительку або консьєржа, потрібно терміново поміняти якийсь із елементів одягу.

Атлас

Tom Ford прет-а-порте ELLE

Цей варіант відмінно підійде тим, кому набридла буденність, і хочеться влаштувати собі свято перед походом до офісу, на прогулянку або на офіційний захід. У цьому сезоні актуальні атласні штани вільного крою, які матимуть гарний вигляд з легкою блузкою, заправленою всередину, або джемпером. Головне, підібрати по фігурі та не забувати про підбори.

Клітка

Christian Dior / Chanel pinterest

Для любительок різнокольорових принтів є чудова новина: штани в клітку будуть вельми до речі в осінньо-зимовому гардеробі. Чорний / білий, червоний / чорний, тартан, шахова клітка, "гусяча лапка" – величезна різноманітність варіантів під будь-який тип фігури.

Широкі брюки

Chloé / Brandon Maxwell pinterest

Відмінний варіант для тих, хто любить суперкомфорт. І якщо в 00-х дизайнери гралися з легкою тканиною, то цього сезону можна знайти, що завгодно. І чим ширше, тим краще. Не варто забувати, що це дуже нестандартний елемент одягу, тому потрібно грамотно підібрати верх. Найкраще під широкі штани підходить об'ємний верх, проте жінкам невисокого зросту такий варіант не рекомендується. Також непогано виглядає блузка або вільна сорочка, заправлена всередину, майка або футболка.

Оксамит

Giorgio Armani Vogue

Оксамитові брюки наважиться носити далеко не кожна, а даремно. Якщо правильно підібрати по фігурі крій, вони стануть гарною заміною того ж атласу або класики, а образ виглядатиме жіночно і нарядно. Принадність оксамитових штанів полягає в тому, що можна імпровізувати з комплектом. Їх можна носити з оксфордами, ботфортами, туфлями і навіть певного тону кедами, якщо дозволяє крій. А верх може прикрашати як шкірянка, так і піджак, атласний топ / блузка. Головне, щоб гармонійно виглядало по фактурі та поєднувалося за кольором.

Галіфе і "банани"

Галіфе - Alberta Ferretti / Giorgio Armani Vogue

"Банани" Ganni / Isabel Marant Vogue

Ці дві моделі також не можна пропустити, адже на модних показах вони мелькали ледь не у кожного дизайнера. Це може бути святковий, офіційний варіант, а також мілітарі. Галіфе дизайнери радять заправляти в чоботи або ботфорти. "Банани" можна носити з туфлями і ботильйонами. При чому в моду повернулася джинсова модель.

Завищена талія

Alberta Ferretti / Chanel Vogue

Штани такого фасону ідеально підійдуть дівчатам, якы переймаються за довжину ніг. При чому широкі або вузькі – справа смаку. Вони відмінно виглядають в комплекті з туфлями на підборах, водолазками, майками, блузками, піджаками, жакетами – з чим завгодно.

Укорочені брюки

Кюлоти і палаццо вже не перший сезон користуються величезною популярністю в світі моди, хоча ця модель підійде далеко не кожній, адже через довжину та ширину штанин візуально коротшають ноги.

Кюлоти (зліва) - палаццо (праворуч) Vogue

Дизайнери на осінь-зиму запропонували більш демократичний варіант – довжина 7/8. Залежно від крою, такі брюки можна носити з грубими черевиками, кедами / кросівками, півчобітками, ботильйони, балетками, лоферами – в загальному з будь-яким взуттям, що органічно з ними поєднуватиметься.

7/8 - Christian Dior / Hermes Vogue

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідируючу позицію серед принтів сезону осінь-зима займає клітина, яка використовувалася дизайнерами в різних варіаціях. Також серед головних "малюнків" було помічено: елегантну "гусячу лапку", класичний шотландський тартан, лаконічний принт "принц Уельський".

Також раніше було представлено кілька варіантів тренчей, які будуть актуальні цієї осені, і топ-5 речей в базовому гардеробі, без яких не обійтися.

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