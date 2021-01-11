Модні светри зими 2021: топ-5 трендових моделей

Юля Ухіна Мода 17:16, 11.01.2021

Теплий і затишний в'язаний светр – найкращий спосіб зігрітися цієї зими. Також це універсальний предмет гардеробу, який можна поєднувати з будь-якими речами.

У 2021 році в моді будуть светри на блискавці, а також укорочені моделі. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Светр на блискавці

Светр із застібкою блискавкою актуальний завжди, оскільки цей предмет гардеробу знаходиться поза модних тенденцій. Його можна поєднувати зі штанами-джоггерами або "бананами". Не менш ефектними будуть поєднання зі шкіряними штанами, спідницями-олівець і сукнями.

Светр на блискавці
Instagram Sonia Dhillon
Светр на блискавці
Instagram Emma Rose
Светр на блискавці
pinterest.com

Короткий светр

Якщо ви хочете виглядати стильно і привабливо взимку, тоді вам варто приміряти короткий светр. Завершіть образ, додавши джинси з високою талією або спідницею-олівець. Що стосується взуття – доповніть своє вбрання черевиками на підборах.

Короткий светр
pinterest.com
Короткий светр
pinterest.com
Короткий светр
Instagram Brittany Xavier

Подовжений оверсайз-светр

Подовжений оверсайз-светр виглядає неймовірно стильно з високими чобітьми або грубими черевиками. Його можна носити як сукню, або ж у поєднанні зі шкіряними штанами. Доповнити образ можна дутою курткою або ж утепленою косухою.

Подовжений оверсайз-светр
Instagram Elsa Hosk
Подовжений оверсайз-светр
beautylooks.ru
Подовжений оверсайз-светр
modina.com.ua

Светр з принтом

Стильний образ вийде створити на базі однотонного светра з незвичайним принтом. Найбільш трендовими малюнками на светрах, стали геометричні варіанти, гусяча лапка і моделі з анімалістичними принтами, такими як зебра, леопард і коров'ячий принт. Такі моделі неймовірно стильно виглядають зі штанами або спідницями.

Светр з принтом
es.shein.com
Светр з принтом
aliexpress.com

Светр з квадратним вирізом

Ще одна трендова модель – це светр з квадратним вирізом, який елегантно відкриває ключиці. Такі моделі можуть бути як з об'ємними рукавами ліхтариками, так і з довгим, приталеним рукавом.

Светр з квадратним вирізом
pinterest.com
Светр з квадратним вирізом
zara.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, які спідниці варто носити взимку 2020-2021, щоб виглядати стильно. Так, він порадив, який крій, принт і матеріал вибрати.

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